«Après une représentation théâtrale, nous ne sommes plus tout à fait ceux que nous étions en arrivant», raconte le directeur général et artistique du théâtre, Denis Bertrand, dans le cadre du dévoilement de la programmation 2017-2018 de La Licorne. C’est un miroir sur nous-mêmes que propose le théâtre et sa compagnie, La Manufacture, qui annoncé hier les pièces à l’honneur de la 37e saison du théâtre, qui débutera le 28 août.

Au centre des préoccupations du directeur, c’est «l’autre» sur la scène, celui que le public reconnaît en lui-même et qui provoque le changement, nécessaire selon M. Bertrand. On pourra s’attendre à des pièces à hauteur humaine, créées entre autres lors de résidences artistiques à La Manufacture par des auteurs comme Jean Marc Dalpé, Fabien Cloutier, Pierre-Michel Tremblay et Catherine Léger.

Une saison faite sur mesure pour une époque bouleversée, à la recherche de ses repères, que Denis Bertrand veut audacieuse et dont le but est de questionner et de débarrasser le monde «de toutes les peurs qui paralysent».

Quelques pièces à voir