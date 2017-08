Le comédien Jerry Lewis est décédé dimanche dans sa résidence de Las Vegas, a annoncé sa famille.

L’acteur, humoriste, réalisateur et producteur, qui a débuté sa carrière avec le duo comique Lewis and Martin, a pris part à plus de 50 productions cinématographiques. Docteur Jerry et Mister Love (The Nutty Professor) est l’un de ses plus grands succès. En 2016, celui que plusieurs considèrent comme une légende du cinéma américain interprète son dernier rôle, aux côtés de Nicolas Cage, dans La Casse (The Trust).

Lewis a prêté sa voix à la lutte contre la dystrophie musculaire, en organisant, notamment, un téléthon annuel pour amasser des fonds. Il quitte la barre de la fondation en 2011, après avoir amassé plus de 2,5G$ pour la recherche.