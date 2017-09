Les expositions foisonnent à Montréal et on ne sait pas toujours où donner de la tête. Métro a choisi pour vous trois expositions qui ont piqué notre curiosité.

Leonard Cohen- Une brèche en toute chose (A Crack in Everything)

La première exposition rendant hommage à l’oeuvre immense de l’auteur-compositeur-interprète canadien Leonard Cohen sera présentée au Musée d’art contemporain de Montréal dès le 9 novembre. L’exposition, qui marie, entre autres, réalité virtuelle, arts visuels et musique, présentera des œuvres inédites réalisées par 40 artistes locaux et internationaux provenant de 10 pays. En plus de proposer des œuvres créées spécialement pour l’artiste, des environnements multimédias offriront une interprétation unique des créations magistrales de Leonard Cohen, tant en ce qui concerne ses chansons que les écrits et les dessins qu’il laisse en héritage. L’exposition prendra fin le 9 avril 2018.

Montréal et le rêve géodésique

Une exposition portant sur le travail du designer montréalais Jeffrey Lindsay (1924-1984), qui a contribué à révolutionner le domaine de l’architecture en réalisant de multiples constructions sphériques, sera présentée au Centre de design de l’UQAM dès le 21 septembre. Photographies, dessins, livres, maquettes et détails constructifs témoigneront des nombreux projets réalisés par M. lindsay, tel le Weatherbreak, un dôme géodésique construit dans la ville de Baie-d’Urfé en 1949. Un prototype de forme sphérique de plus de 6m de diamètre sera également exposé. Un événement culturel qui rappellera le rôle important joué par la métropole québécoise dans le développement de ce style architectural qui, après avoir été l’objet de premières expérimentations à la fin des années 1940, demeure encore pertinent aujourd’hui, 50 ans après l’inauguration du dôme du pavillon américain de l’Expo 67. L’exposition se terminera le 10 décembre.

Il était une fois… Le Western, une mythologie entre art et cinéma

Dès le 14 octobre, des centaines de peintures, de sculptures, de photographies et d’extraits de films seront exposés au Musée des beaux-arts de Montréal afin d’illustrer le phénomène western. Des premiers courts métrages muets au début du 20e siècle aux productions récemment signées par le réalisateur de Kill Bill, Quentin Tarantino, en passant par de grandes peintures des paysages de l’Ouest et des romans populaires de l’époque, le western sera exploré sous toutes ses formes. Par ailleurs, en se penchant sur ce phénomène artistique, qui a marqué autant le Canada que les États-Unis, l’exposition abordera des thèmes reliés à des débats encore d’actualité, telles que les relations interraciales et la violence armée. L’exposition, qui se terminera le 4 février 2018, accordera également une place aux artistes autochtones remettant en question les clichés, parfois péjoratifs, des productions western.