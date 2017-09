Qui dit rentrée, dit nouvelles séries télé. Voici les émissions à ne pas manquer cet automne sur nos chaînes québécoises.

VRAK

Max et Livia, dès le 5 septembre à 17 h 30

Dans cette nouvelle série pour adolescents (et leurs parents!), l’humoriste Maxim Martin partage l’écran avec sa fille de 16 ans, Livia (oui, sa vraie fille!). Ils joueront leurs propres rôles. La série, inspirée de la vie de Maxim Martin, suivra le père et sa fille au fil de déboires amoureux compliqués et d’une crise d’adolescence pas toujours facile.

Radio-Canada

Faits divers, dès le 11 septembre à 20 h

Avis aux amateurs d’émissions policières : cet automne, c’est à Radio-Canada que ça se passe. Isabelle Blais sera la tête d’affiche de Faits divers, aux côtés de Fred-Éric Salvail et d’Émile Proulx-Cloutier. L’intrigue se déroulera sur la Rive-Nord de Montréal, entre Mascouche et Laval. Joanne Arseneau, celle à qui on doit 19-2, signe les textes de cette nouvelle série qui promet d’être glauque et dramatique.

TVA

La vraie nature, dès le 8 octobre

Jean-Philippe Dion, l’animateur de la populaire émission Accès illimité, revient à l’automne avec un concept télé qui n’a rien de bien nouveau pour lui. La vraie nature sera une émission de grandes entrevues avec des vedettes et des personnalités publiques de différents milieux filmées en pleine nature, dans un chalet, pendant 24 heures (un mélange d’Accès illimité et des Pêcheurs, finalement). Isabelle Boulay figurera parmi les invités.

Télé-Québec

L’indice Mc$ween, dès le 14 septembre à 19 h 30

Le populaire comptable Pierre-Yves McSween tentera cet automne de vulgariser l’économie et la finance pour le grand public… auprès du grand public. En effet, cette nouvelle émission sera tournée sur le terrain, c’est-à-dire dans la rue ou dans des lieux publics. Avec l’humour et l’aplomb qu’on lui connaît, nul doute que plusieurs se découvriront un amour pour l’économie après ça!

V

Occupation double à Bali, dès le 1er octobre à 19 h

Voilà un retour qu’on n’attendait plus. Occupation double refait surface à V pour une 11e saison. Cette fois-ci, c’est au jeune humoriste de la relève Jay Du Temple qu’on a confié l’animation de cette émission chouchou du dimanche soir. Les célibataires s’envoleront vers Bali comme destination internationale. Julie Snyder produira l’émission, qui sera en ondes cinq jours par semaine.