Horreur, action, superhéros, les prochains mois auront un peu de tout à offrir sur grand écran. Voici quelques suggestions de films à ne pas rater.

It

8 septembre

C’est quoi? Une refonte du classique du même nom produit pour la télé en 1990. Des enfants disparaissent à un rythme effrayant dans une petite ville américaine. Un monstre prenant l’apparence d’un clown est derrière cette histoire sinistre.

Pourquoi aller le voir? Si on se fie aux bandes-annonces, le Pennywise de Bill Skarsgard sera le digne héritier du clown original, brillamment campé par Tim Curry. Le film semble être un peu dans le même esprit de nostalgie des années 1980 que la série Stranger Things (enfants des années 1990, ne désespérez pas, votre tour viendra bientôt).

Mother!

15 septembre

C’est quoi? Il y a peu de détails disponibles sur le nouveau film de Darren Aronofsky. On sait qu’une jeune femme (Jennifer Lawrence) vit paisiblement avec son mari (Javier Bardem) jusqu’à l’arrivée de deux inconnus (Michelle Pfeiffer et Ed Harris). Les choses tournent très, très mal par la suite.

Pourquoi aller le voir? En entrevue avec Vulture, Aronofsky a affirmé que Mother! était un thriller psychologique peut-être encore plus intense que deux de ses œuvres précédentes : Requiem for a Dream et Black Swan. On sent cette tension même dans la bande-annonce.

Battle of the Sexes

22 septembre

C’est quoi? Un film inspiré du match de tennis ayant opposé Billie Jean King et Bobby Riggs en 1973. En battant plutôt facilement Riggs, King a fermé le clapet (partiellement, les cons se taisent rarement complètement) des détracteurs du tennis féminin.

Pourquoi aller le voir? Les deux protagonistes sont joués par Emma Stone et Steve Carrell. Stone a le charisme pour camper le rôle d’une icône comme Billie Jean King tandis que Carrell peut s’inspirer des plus grands travers de Michael Scott (The Office) pour offrir un Riggs vieillissant et macho à souhait.

Kingsman : The Golden Circle

22 septembre

C’est quoi? Une suite de Kingsman : The Secret Services. Après la belle surprise qu’a été l’original, Eggsy et les Kingsman sont de retour pour sauver le monde, cette fois avec l’aide de leurs cousins américains, les Statesman.

Pourquoi aller le voir? Des gadgets encore plus extravagants que ceux de James Bond, de l’action sans arrêt, Pedro Pascal, qui a joué Oberyn Martell dans Game of Thrones, qui se bat avec un lasso. De plus, le réalisateur Matthew Vaughn déçoit rarement (sérieusement, Stardust mériterait d’être reconnu comme le Princess Bride des pauvres, ce qui est un compliment).

The Lego Ninjago Movie

22 septembre

C’est quoi? Le troisième film inspiré de l’univers des Lego. Après The Lego Movie et The Lego Batman Movie, c’est maintenant le tour des Ninjago. Un groupe de jeunes ninjas et leur plus grand ennemi doivent s’unir pour sauver leur contrée.

Pourquoi aller le voir? Tant The Lego Movie que The Lego Batman Movie avaient un ton étonnamment sardonique et un humour tranchant. Le nouveau volet de la série semble être dans la même veine. Une sortie au cinéma tout à fait acceptable au lieu de laisser les enfants tranquillement détruire la maison pendant un week-end pluvieux.

Blade Runner 2049

6 octobre

C’est quoi? La suite de Blade Runner, chef-d’œuvre de Ridley Scott, paru en 1982. Trente ans après la fin du premier film, un blade runner, joué par Ryan Gosling, découvre un secret qui pourrait mettre en danger l’humanité. Il devra travailler de concert avec le héros de l’original, Rick Deckard (Harrison Ford).

Pourquoi aller le voir? Faire une suite d’un film aussi influent que Blade Runner peut être assez casse-gueule. Le réalisateur Denis Villeneuve a toutefois prouvé au fil des ans qu’il a tout ce qu’il faut pour réussir cette tâche.

Thor: Ragnarok

3 novembre

C’est quoi? Le troisième film dédié à Thor dans l’univers cinématographique de Marvel. Le dieu du tonnerre, encore joué par Chris Hemsworth, doit cette fois sauver Asgard de la déesse de la mort. Pour ce faire, il fera équipe avec son frère Loki (l’ex de Taylor Swift) et Hulk (Mark Ruffalo).

Pourquoi aller le voir? Les deux premiers films de Thor sont loin d’être les joyaux de Marvel. Ragnarok semble toutefois plus inventif et, surtout, plus divertissant. Hemsworth est drôle et charismatique. Entouré de Tom Hiddleston (Loki) et de Ruffalo, il sera encore meilleur.

Murder on the Orient Express

10 novembre

C’est quoi? Une des nombreuses adaptations du célèbre roman d’Agatha Christie. L’homme d’affaires américain Samuel Ratchett est assassiné à bord d’un train. Treize inconnus sont les suspects et un seul homme est assez brillant pour résoudre le crime : Hercule Poirot.

Pourquoi aller le voir? Parfait pour tous les amateurs de romans policiers, et d’Agatha Christie en particulier. L’histoire a été racontée mille fois, autant à la télé qu’au cinéma, mais elle demeure toujours aussi intéressante. En plus, il y a plein de monde avec des moustaches dans le film.

Justice League

17 novembre

C’est quoi? La réplique de DC aux Avengers, de Marvel. Batman (Ben Affleck) et Wonder Woman (Gal Gadot) décident de rassembler une équipe de super­héros pour sauver la planète. Vous connaissez la chanson.

Pourquoi aller le voir? Les trois premiers films de l’univers cinématographique de DC (Men of Steel, Batman v Superman et Suicide Squad) ont été des déceptions. Wonder Woman, que je n’ai pas encore eu la chance de voir, aurait remis la franchise sur les rails. La présence de Joss Whedon dans l’équipe de production nous permet d’espérer que Justice League répondra aux attentes.

Coco

22 novembre

C’est quoi? Un jeune Mexicain nommé Miguel est passionné de musique. Il décide d’aller voir de près la guitare de son héros. Après en avoir joué quelques notes, il se retrouve propulsé dans le monde des morts.

Pourquoi aller le voir? Parce que tous les films de Pixar (à part la série Cars) sont des incontournables, que vous ayez des enfants ou non. De plus, le réalisateur de Coco, Lee Unkrich, était aussi la barre de Toy Story 3 (c’est ici que j’avoue que je pleure chaque fois qu’Andy donne ses jouets à la fin du film).

The Disaster Artist

8 décembre

C’est quoi? L’histoire de la production de The Room, considéré par plusieurs comme «le meilleur pire film» de tous les temps. En 2003, le mystérieux Tommy Wiseau présente son premier (et seul) long métrage, où il joue le rôle d’un banquier brisé par l’infidélité de sa femme.

Pourquoi aller le voir? Depuis plusieurs années, The Room a atteint le statut de film-culte. Apparemment, le livre sur la production de The Room, sur lequel The Disaster Artist est basé, est tout aussi intéressant. De plus, James Franco a l’air parfait dans le rôle de Wiseau.

Star Wars: The Last Jedi

15 décembre

C’est quoi? Ben là, franchement…

Pourquoi aller le voir? Même si le premier volet de la nouvelle trilogie de Star Wars, The Force Awakens, paru en 2015, a été critiqué parce que l’histoire ressemblait énormément au premier film de la franchise, il a permis de redonner Star Wars à ses fans. Un immense coup de barre nostalgique était essentiel après les dérives des antépisodes. Espérons que cela aura permis à The Last Jedi d’être plus original, tout en respectant un univers qui fait rêver des millions de cinéphiles depuis 1977.