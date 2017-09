ICI ARTV et ICI EXPLORA dévoilaient leurs plus récentes programmations, qui sont composées de quelques nouveautés et de beaucoup de valeurs sûres. Voici nos suggestions d’émissions triées sur le volet…

Artistes en vedette

La culture sera de mise les lundis soirs à 21 h avec la présentation de spectacles de musique, de théâtre et de danse. On a terriblement hâte à la soirée hommage au grand Leonard Cohen.

Du 4 septembre au 11 décembre, ICI ARTV

La soirée est (encore) jeune

Les quatre mousquetaires sont de retour pour une troisième saison qui sera enregistrée une fois par mois au Théâtre Corona. Au menu se trouvent des nouvelles chroniques, dont une qui serait l’équivalent des cours d’Éducation au choix de carrière et une plus musicale, où il y a selon l’animateur Jean-Philippe Wauthier «beaucoup de beaux chants et pas de maudit criage».

Du 24 septembre au 26 novembre, dimanche 19h, ICI ARTV

Info, sexe et mensonges

«Il y a toujours plus de plaisir et de liberté dans la deuxième année», assure son animateur Marc Labrèche. Il faudra le prendre au mot et ressauter tête première dans ce délire fou et absurde où il sera notamment question du dernier look de Céline Dion.

Du 22 septembre au 30 mars, vendredi 21h, ICI ARTV

Les aventures du pharmachien

Notre pharmacien préféré reprend du service pour une seconde saison de péripéties où il tentera de séparer le vrai du faux. L’animateur Olivier Bernard explore cette fois-ci des sujets qu’il connaît moins et il promet d’effectuer un test qui l’obligera à «mettre de la crème antiride sur un seul côté de la face».

Du 1er décembre au 23 février, vendredi 19h30, ICI EXPLORA.

Le siège

Cette série inédite tournée à Moncton suit les conséquences de la fermeture d’une usine sur la population locale. Une fiction à saveur sociale où on retrouvera Alexandre Goyette et Gilles Renaud.

Du 21 octobre au 4 novembre, samedi 21h, ICI ARTV

Neuf mois pour la vie

Au sein des nombreuses séries documentaires que présente en primeur ICI EXPLORA, celle-ci attire principalement notre attention. Il s’agit d’un voyage fascinant et révélateur sur la grossesse, de la conception jusqu’à la naissance. L’odyssée d’une vie.

Du 11 au 25 octobre, mercredi 22h