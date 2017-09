Blade Runner 2049, le très attendu nouveau film du réalisateur québécois Denis Villeneuve, ouvrira la 46e édition du Festival du nouveau cinéma (FNC).

Le long-métrage sera présenté au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 4 octobre prochain.

La première mondiale du film est prévue la veille à Los Angeles.

La suite du film culte Blade Runner, sorti en 1982, met en vedette Harrison Ford (qui reprend son rôle de l’inspecteur Rick Deckard), Ryan Gosling, Mackenzie Davis, Jared Leto et Robin Wright.

Blade Runner 2049 prendra l’affiche au Québec le 6 octobre. Il succède à Two Lovers and a Bear (Un ours et deux amants) du réalisateur québécois Kim Nguyen, qui avait ouvert la dernière édition du festival.

Le FNC aura lieu du 4 au 15 octobre. La programmation complète sera dévoilée le 26 septembre.