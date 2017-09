La Red Bull Musique Academy (RBMA) revient à Montréal une deuxième fois pour faire vibrer la ville tout le week-end­. Le RBMA Weekender, qui a débuté hier, propose jusqu’à dimanche soir divers événements mettant à l’honneur différents styles musicaux.

Le collectif Moonshine et une dizaine d’invités célébreront la fin de l’été et la musique dance ce soir en occupant deux scènes dans les locaux du cirque Éloize.

Samedi, l’endurance sera de mise, car RBMA s’associe de nouveau avec l’organisme Never Apart pour présenter Equinox, un marathon musical house et techno de 13 heures débutant à 17 h à l’Usine C.

Le duo R&B Rhye clôturera le RBMA Weekender au National et en profitera pour promouvoir son deuxième album.

Hier, la SAT accueillait plusieurs artistes, dont le duo canadien Nadja et TRNSGNDR­/VHS, pour commencer le week-end avec une soirée de musique extrême mêlant noise et techno industrielle.

Les billets variant de 10 à 20$ sont en vente à la porte le soir des concerts ou sur internet.

Le Bass camp de la RBMA, un programme éducatif pour les artistes émergents, aura aussi lieu ce week-end au Centre Phi. Les 19 musiciens sélectionnés cette année pourront profiter de rencontres privées avec des noms établis pour perfectionner leur art.