Maintes fois repoussé, le tournage de Avatar 2 a démarré lundi sous la direction de James Cameron. Dix ans après avoir filmé son blockbuster, le réalisateur retourne sur la planète Pandora où l’attendent Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana et Stephen Lang.

C’est un travail titanesque que débute James Cameron en ce dernier lundi de septembre. Dix ans après avoir tourné Avatar, devenu le plus gros succès du box-office mondial, le réalisateur entame enfin sa suite, ou plutôt ses suites. Car Avatar n’aura pas une mais quatre suites, qui seront tournées simultanément.

De quoi le tenir occupé jusqu’en 2025. Le deuxième volet est prévu dans les salles obscures françaises le 16 décembre 2020, avec deux jours d’avance sur les États-Unis. Il en sera de même pour les épisodes 3, 4 et 5, prévus respectivement les 15 décembre 2021, 18 décembre 2024 et 17 décembre 2025.

Avatar 2 réunira à nouveau Sam Worthington et Zoe Saldana, dans les rôles respectifs de Jake Sully, un ancien marine paraplégique, et de Neytiri, jeune femme Na’vi de la planète Pandora. Leurs enfants devraient d’ailleurs être au coeur de cette suite, qui accueillera également Sigourney Weaver et Stephen Lang, dont les personnages sont pourtant laissés pour morts à la fin du premier long métrage.

Tourné en 2007 et sorti en décembre 2009, Avatar conserve depuis la première place du box-office mondial et historique grâce à une recette de 2 787 965 087$.