Regardée par plus de 17 millions de téléspectateurs, la nouveauté a enregistré le meilleur lancement d’une comédie sur CBS depuis 2 Broke Girls en 2011.

CBS a dominé la première soirée de la saison 2017-2018, lundi 25 septembre, en associant sa série star The Big Bang Theory et son spin-off Young Sheldon, centré sur la jeunesse du petit génie de la bande de geeks, Sheldon Cooper. De retour pour sa onzième saison, la comédie a attiré 17,7 millions de téléspectateurs. Diffusé juste après, son dérivé est parvenu à conserver 17,2 millions de personnes.

Le public devra en revanche patienter jusqu’au 2 novembre pour découvrir la suite de Young Sheldon.

Belle entrée en matières également pour The Good Doctor, nouvelle série médicale d’ABC portée par Freddie Highmore. La nouveauté, imaginée par le créateur de Dr House, a été regardée par 11,8 millions d’Américains lundi dernier.

La rentrée a été plus rude en revanche pour Me, Myself & I, découvert par 7,5 millions de curieux sur CBS et The Brave, dont le premier épisode a été vu par 6 millions de téléspectateurs.