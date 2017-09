La Colombienne a amassé 41,5 millions de dollars entre le 2 juin 2016 et le 1er juin 2017. Son salaire perçu pour son rôle dans la comédie phare d’ABC représente seulement un quart de ses revenus et plus de la moitié de cette somme provient de ses nombreux contrats publicitaires et des produits dérivés à son effigie.

Elle devance ainsi très largement Kaley Cuoco et ses 26 millions de dollars de revenus engrangés sur les douze mois clôturés en juin. Celle qui incarne Penny dans The Big Bang Theory a, cette année encore, touché 1 million de dollars par épisode et conserve ainsi sa place de dauphine.

Peu de changement, ou presque, à la troisième place. Mindy Kaling, l’héroïne de The Mindy Project dont les revenus ont atteint 13 millions de dollars ferme toujours la marche du podium mais partage cette année son fauteuil avec Ellen Pompeo de Grey’s Anatomy.

Le top 10 des actrices TV les mieux payées:

1. Sofia Vergara – 41,5M$

2. Kaley Cuoco – 26M$

3. Mindy Kaling – 13M$

3. Ellen Pompeo – 13M$

5. Mariska Hargitay – 12,5M$

6. Julie Bowen – 12M$

7. Kerry Washington – 11M$

8. Priyanka Chopra – 10M$

9. Robin Wright – 9M$

10. Pauley Perrette – 8,5M$