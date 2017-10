Kate Winslet explore de nouveau des situations extrêmes dans son plus récent film, The Mountain Between Us (La montagne entre nous).

L’actrice de 41 ans n’est pas étrangère aux situations de survie. En plus d’avoir «survécu» au naufrage du Titanic, elle a échappé de peu à la mort (pour vrai cette fois) lors d’un incendie en 2011. Elle s’en est sortie avec l’aide de Ned Rocknroll, qui est plus tard devenu son mari.

Dans son nouveau film, Kate Winslet incarne la photojournaliste Alex Martin, qui se retrouve coincée en pleine montagne après un écrasement d’avion. À ses côtés, Idris Elba interprète le chirurgien Ben Bass.

La Britannique a dû lutter contre les éléments lors du tournage, qui s’est déroulé à 3300 m d’altitude, dans les montagnes Purcell, en Colombie- Britannique. La température est parfois descendue jusqu’à -38°C. Métro a discuté avec l’actrice de renommée internationale des conditions de tournage extrêmes.

Vous avez rencontré votre mari dans une situation extrême. Peut-on comparer votre histoire à celle que raconte le scénario?

Oui, je crois tout à fait qu’on peut rencontrer un être parfait étranger et voir sa vie complètement bouleversée. C’est exactement ce qui m’est arrivé. Nous étions à quatre minutes de la mort lorsque j’ai rencontré Ned. Ma vie a changé du tout au tout en raison de notre rencontre et de ce que nous avons vécu.

Ce qui m’a frappée lorsque j’ai lu le scénario, c’est à quel point les deux personnages ont changé après tout ce qu’ils ont vécu ensemble émotionnellement.

Pour une scène, vous avez dû être immergée dans l’eau glacée. Aviez-vous des appréhensions avant cette séquence?

Je ne voulais pas que ce soit une doublure qui la tourne, je voulais vraiment la faire. Je crois sincèrement que, lorsqu’on joue un rôle, on doit le faire du début à la fin. Je suis peut-être de la vieille école, mais c’est ce que je pense.

J’étais nerveuse, mais j’ai appris beaucoup de choses en tournant Titanic. Ç’a été très utile de savoir exactement quoi faire pour me réchauffer en sortant de l’eau.

«J’ai demandé à Leo: “Jusqu’à quel point il peut faire froid?” Par ailleurs, une maquilleuse qui était avec nous sur Titanic a travaillé avec lui pour The Revenant. Ils avaient utilisé de la cire et du sucre glace pour faire l’effet d’un visage gelé. Mais nous, il a fait tellement froid certains jours qu’on n’en avait pas besoin!» –Kate Winslet, faisant référence à une conversation qu’elle a eue avec Leonardo DiCaprio, qui a connu les mêmes conditions de tournage pour The Revenant.

Comment avez-vous réagi à l’altitude?

L’altitude était plus dure à supporter que le froid ou la neige. C’est incroyable l’énergie qu’on dépense lorsqu’on est aussi haut. Idris fait un peu d’asthme, alors il a vraiment trouvé le tournage difficile.

Comment avez-vous pris soin de vous dans des conditions aussi difficiles?

Ned s’est assuré que j’aie mon sac de survie chaque jour sur le plateau. Il avait trouvé des gants chauffants à piles. J’étais la seule à en avoir, alors je les ai souvent partagés. C’était très pratique.

The Mountain Between Us

En salle vendredi