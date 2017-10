Sony a fixé la date de sortie du film dérivé de la saga des hommes en noir au 17 mai 2019, rapporte Deadline.

Le long-métrage sera donc en concurrence avec le troisième volet de John Wick, attendu le même jour sur les écrans américains.

Le studio a également révélé avoir engagé Matt Holloway et Art Marcum, les scénaristes de « Iron Man » et » Transformers: The Last Knight », pour écrire l’histoire du film, encore sans titre, centré sur de nouveaux personnages chargé de protéger la terre des extra-terrestres.

Les noms des acteurs qui remplaceront Will Smith et Tommy Lee Jones n’ont pas encore été communiqués.

Les producteurs emblématiques de la saga Walter F. Parkes et Laurie MacDonald superviseront le projet. Ils seront épaulés par Steven Spielberg.

Sorti en 1997, le premier volet de « Men in Black » a rapporté 589 million de dollars dans le monde. Au total, la franchise de science-fiction a engrangé 1,5 milliard de dollars de recettes.