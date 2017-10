Dans le cadre du Festival du nouveau cinéma (FNC), les jeunes sont invités à participer à un volet jeunesse spécialement conçu pour leur faire découvrir le septième art.

Le Grand Événement des P’Tits Loups, qui se déroule samedi et dimanche de 10h à 16h, propose des activités gratuites, comme des ateliers de création, des projections de films et de courts métrages et des expériences de réalité virtuelle.

L’Agora du cœur des sciences de l’UQAM ouvre ses portes aux jeunes souhaitant créer des affiches de films ou de courts vidéoclips image par image (stop motion) et voulant en apprendre davantage sur l’arrière-scène du monde du cinéma.

Du côté de l’espace jeune de la Grande bibliothèque (BanQ), les enfants pourront laisser aller leur imagination et entrer dans un monde virtuel, notamment celui de Watchout!, un jeu inspiré du film d’animation nommé pour un oscar cette année, Ma vie de courgette.

Longs métrages

En plus d’une série de courts métrage, les P’Tits Loups proposent quelques longs métrages jeunesse.

La comédie Wallay sera présentée mardi octobre au cinéma du Parc.

Le film d’animation Zombillénium sera en salle à l’Impérial samedi prochain.