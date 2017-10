Mélancolie solo

Mastodon

Cold Dark Place

Note:

Cold Dark Place se voulait un effort solo du guitariste Brent Hinds, mais a plutôt évolué en un EP introspectif et sincère, par moments simpliste, du quatuor d’Atlanta. Son inventivité musicale se fait entendre sur le morceau d’ouverture prog-rock North Side Star, qui gagne en richesse à chaque écoute, et sur Toe to Toes, avec ses riffs pesants rappelant le Mastodon­ qu’on aime. Bien qu’on apprécie la vulnérabilité de la pièce-titre, la voix retenue et les paroles nous laissent sur notre faim (I reach out to hug you baby/You’re not around/You reach out to kiss my face/Please not right now). Le groupe sera en spectacle au Métropolis lundi.

– Carine Touma

Créatif

Dany Placard

Full Face

Note :

Cet album est beaucoup plus créatif que le précédent Punkt, beaucoup moins grand public, sans pourtant être inaccessible. Pierre Lapointe est de retour avec les rimes et les métaphores poétiques qu’on lui connaît, ses arrangements pop entraînants et ses chansons qui marquent l’imaginaire. On pense par exemple à l’hypnotisante Alphabet, où vous n’aurez pas d’autre choix que d’arrêter ce que vous faites pour bien écouter les paroles. La dernière chanson de l’album, La lettre, est probablement celle qui ressemble le plus aux premiers succès du chanteur. Lui, au piano, avec ses douces paroles au sujet de l’amour. C’est toujours oui.

– Virginie Landry

Voyage équatorial

Boogàt

San Cristobal Baile Inn

Note :

Le plus latino des rappeurs kebs est de retour avec un troisième album dans la langue de Gabriel Garcia Marquez. Né d’un séjour à Mexico, San Cristobal Baile Inn oscille sans problème entre sonorités latines et antillaises. Ainsi, on passe d’un reggaeton semi-ironique comme Eres un Bomba (Ton père doit être un terroriste, parce que tu es une bombe) à des pièces à la structure plus traditionnelle comme l’entraînante Viajar Contigo, enregistrée avec le Lemon Bucket Orkestra. Le flow tranchant de Boogàt est au rendez-vous, notamment dans Aquí, ode à l’Amérique latine où il fait rimer Simon Bolivar avec… Pablo Escobar. À écouter avec un verre de mescal à la main.

– Benoit Valois-Nadeau

Malbouffe

Tibz

Nation

Note :

Le chanteur français Tibz débarque outre-Atlantique avec son premier album, Nation, qui est assuré de jouer ad nauseam (littéralement) dans les radios montréalaises. Des vers d’oreilles efficaces pullulent dans cet album, qui tombe toutefois rapidement sur le cœur. Trop de sucre, trop de gras, Nation est finalement trop cheezy. Le chanteur pop folk démarre quand même en force avec le titre éponyme, écrit à la suite des attaques terroristes qui ont secoué l’Hexagone. Dommage que Tibz n’ait pas trouvé le moyen de varier la signature musicale du reste de son album : on perd le fil dans ces chansons qui sont pratiquement toutes identiques.

– Alexis Boulianne