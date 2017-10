La deuxième saison de Stranger Things sera disponible sur Netflix vendredi prochain. Pour l’occasion, Métro s’est entretenu avec trois des jeunes acteurs – Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) et Finn Wolfhard (Mike) – qui ont fait le succès de la série. Ils parlent de célébrité, des années 1980, mais surtout des difficultés, pour leurs personnages, de mener une vie normale après les événements de la première saison.

Où retrouvera-t-on vos personnages dans la deuxième saison?

Gaten Matarazzo: Tous nos personnages tenteront de passer par-dessus ce qui leur est arrivé. La seconde saison commence un an après la fin de la première. Will est de retour et nous nous assurons qu’il se sente bien puisqu’il n’a pas été le même depuis qu’il a été retrouvé. Dustin essaie de rester positif, mais on ne peut pas dire que c’est une grande réussite. (Rires) Cela dit, il va vraiment essayer d’aider ses amis et de garder les choses le plus normales possible.

Finn Wolfhard: Mon personnage est moins audacieux que dans la première saison. Il continue toutefois de soutenir ses amis en plus de tenter de retrouver Eleven avec le pouvoir de sa pensée. Il essaie également de maintenir une certaine routine. Cela l’aide à rester sain d’esprit.

Caleb McLaughlin: D’une certaine façon, la vie de Lucas est plus simple dans la saison 2. Il a maintenant accepté que des bêtes pires que des ours existent, comme le Demagorgon. Il devient un peu celui autour de qui le groupe se rassemble. Il y a une raison qui explique pourquoi Lucas agit de la sorte…

Avez-vous été effrayé par certaines scènes de la série?

CM: Les gens s’attendent à ce qu’on réponde oui, mais en réalité, pas vraiment. Il y avait des scènes très intenses que je comparerais davantage à un tour de montagnes russes qu’à un moment réellement terrifiant.

Comment vous êtes-vous familiarisés avec la culture populaire des années 1980?

CM: Avant la première saison, on nous a donné plusieurs films à regarder, comme Stand by Me, The Goonies, E.T., etc.

GM: Mais on ne nous a pas donné de jeux vidéo. Nous aurions aimé ça.

CM: Nous avons ensuite appris que nous allions réellement jouer à Donjons et Dragons. Nous sommes arrivés sur le plateau, ils nous ont donné le matériel et nous ont simplement dit de jouer. C’est tout.

FW: Et si vous regardez la bande-annonce de la nouvelle saison, vous verrez que le jeu Dragon’s Lair est un élément très important de l’histoire.

Parmi les membres de la distribution, qui selon vous mourrait en premier dans le Upside Down?

GM: Charlie [Heaton]!

FW: Oui, je pense aussi que ce serait Charlie [il joue le rôle de Jonathan Byers dans Stranger Things]. Ensuite, ce serait moi parce que je serais avec Charlie. Enfin, ce serait David [Harbour, qui joue le chef de police Jim Hopper]. Il n’est pas du type explorateur.

CM: Mais qu’est-ce que tu dis? Le mec est une bête.

FW: Oui, mais je ne pense pas qu’il soit un survivant.

CM: Moi, je crois que Millie Bobby Brown [Eleven] serait la première à y passer. (Rires)

Auriez-vous aimé vivre dans les années 1980?

FW: Je préfère notre décennie. Si j’avais une machine à voyager dans le temps, je n’irais pas dans les années 1980. Je pense que je serais déçu. Je préfère garder le mystère.

GM: Exactement. Je préfère admirer les années 1980 à partir du moment présent.

CM: Je vais rester dans la décennie 2010. J’aime mon iPhone et Netflix.

Comment composez-vous avec la célébrité qui a découlé de votre participation à Stranger Things?

GM: Nous nous considérons comme des enfants normaux. Personne ne se voit comme une célébrité.

CM: Ça aide que nous soyons plusieurs à vivre la même chose. Comme ça, nous voyons moins de différence.

FW: L’important est de rester soi-même.

Va-t-on voir Barb de nouveau?

GM: Non, elle est morte.

FW: Dans le cas de Barb, justice sera faite. Nous allons voir ce qui lui est arrivé. Nous allons rencontrer ses parents, mais elle est partie.

CM: Et quand on se fait poser la question en entrevue, on a le goût de dire: «Revenez-en!»

4 choses à savoir sur Stranger Things

Pour les non-initiés ou pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, voici quelques éléments essentiels à connaître avant de se lancer dans l’univers de la deuxième saison de Stranger Things. Attention, divulgâcheurs!

Nos héros

En 1983, dans la ville fictive de Hawkins, en Indiana, le jeune Will (Noah Schnapp) est kidnappé par une créature mystérieuse. Ses amis – Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) et Lucas (Caleb McLaughlin) – feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le retrouver, quitte à risquer leur vie. Ils auront l’aide d’Eleven, une jeune fille au passé tragique qui a développé des pouvoirs télékinésiques ainsi qu’un grand amour pour les gaufres Eggo. La mère de Will, Joyce (Winona Ryder), et le chef de police, Jim Hopper (David Harbour), enquêteront également sur les événements étranges qui se déroulent dans leur petite bourgade.

Le Upside Down

Le Upside Down est le nom donné par nos héros (ici Nancy, interprétée par Natalia Dyer) à une dimension parallèle d’où provient le monstre qui a enlevé Will. Eleven, utilisée comme cobaye par des scientifiques sans scrupules du Hawkins National Laboratory, a été la première à découvrir la dimension et ses terrifiants habitants. Forcée d’établir un contact avec un des monstres du Upside Down, Eleven a, par accident, ouvert un portail entre notre dimension et celle du Upside Down.

Le Demogorgon

Le Demogorgon est une des créatures les plus puissantes dans l’univers de Donjons et Dragons. Dans le premier épisode de la saison 1, Will, Mike, Dustin et Lucas font face au coriace adversaire dans une de leurs parties du célèbre jeu de rôle. Pour cela, ils surnommeront le monstre qui terrorise leur ville le Demogorgon. Le monstre semble pouvoir se déplacer à sa guise entre le Upside Down et notre dimension. Il est de forme humaine, sauf que sa tête ressemble davantage à une fleur carnivore remplie de dents.

Qui est Barb?

Barbara Holland (Shannon Purser), mieux connue sous le nom de Barb, est une adolescente de Hawkins. Après une fête, où elle avait accompagné à contrecœur sa meilleure amie, Nancy (Natalia Dyer), la sœur de Mike, elle est amenée dans le Upside Down par le monstre, qui la dévorera peu de temps après. Barb est rapidement devenue une chouchou des fans en dépit de sa personnalité, à première vue un peu rébarbative (je m’excuse tellement pour cela). Avec le recul, on constate qu’elle était simplement plus sincère et plus mature que ses pairs. Le fait que la série s’intéresse beaucoup plus à la disparition de Will qu’à celle de Barb est aussi plutôt injuste.

