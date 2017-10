Demain et dimanche, moldus et magiciens se donnent rendez-vous à la Place des Arts pour voir sur écran géant Harry Potter and the Chamber of Secrets, le deuxième film de la série. Que vous soyez ou non fan du jeune sorcier, voici pourquoi vous devez assister à ce spectacle.

Un concept international

Harry Potter in Concert est un concept qui fait le tour du monde, un film à la fois, depuis quelques années déjà. Les films de la série Harry Potter sont présentés en version originale sur écran géant, sauf que c’est un orchestre symphonique qui joue la musique du film en direct. Le premier volet avait été présenté à la Place des Arts en avril. Cette fois-ci, le deuxième volet de la série débarque à Montréal. Cela nous fait croire que le troisième risque lui aussi de venir à Montréal dans les prochains mois!

Venez costumé

Plusieurs fans qui viennent à la projection sont déguisés en sorcier et portent les couleurs de leur maison (Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard ou Serdaigle). Capes, chapeaux,

foulards : vous verrez de tout. C’est assez pour vous mettre dans l’ambiance avant même que le spectacle commence! Si vous avez envie d’enfiler un costume ou d’arborer des couleurs thématiques vous aussi, ne soyez surtout pas gêné de le faire!

La musique d’ouverture

Tout le monde connaît la musique d’ouverture des films Harry Potter. Frissons garantis pour les fans finis dès que vous entendrez les premières notes du Hedwig’s Theme. Cette fameuse mélodie, créée par John Williams, marque le début de chaque film de la série. De plus, sachez que la bande sonore de Harry Potter and the Chamber of Secrets a été nommée aux Grammy en 2003 pour la meilleure musique de film.

Le générique de fin

Ne vous levez surtout pas avant le générique de fin! Contrairement au générique présenté au cinéma où on ne voit que des noms défiler sur un écran noir, dans ce spectacle, c’est probablement un des meilleurs moments de la soirée. C’est là que les musiciens peuvent tout donner, puisque les spectateurs n’ont plus d’images à regarder. Fermez les yeux et laissez-vous porter quelques minutes de plus par la musique envoûtante de Harry Potter.