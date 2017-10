N’ayant pas «le coeur à la fête», l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) a fait savoir qu’elle annulait la conférence de presse qui devait se tenir mardi pour annoncer les nominations de son prochain gala. Les finalistes seront plutôt dévoilés sobrement par un communiqué envoyé aux médias et aux membres de l’APIH.

«Le temps est à la compassion envers les victimes, à la réflexion et à la prise de parole sur le sujet très sérieux du harcèlement et de l’intimidation dans notre milieu et la société toute entière», a dit Guy Lévesque, président de l’association, alors que le monde de l’humour est secoué par les allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent sur Gilbert Rozon, le président de Juste pour rire.

La 19e édition du Gala Les Olivier, qui souligne et récompense le travail des artistes et des artisans du secteur de l’humour, doit avoir lieu le 10 décembre prochain.