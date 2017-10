Julie Snyder a déposé une plainte pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon, a appris le quotidien La Presse.

L’agression aurait eu lieu il y a plusieurs années.

La semaine dernière, plusieurs femmes se sont confiées à divers médias afin de dénoncer les agissements du fondateur de Juste pour rire ainsi qu’Éric Salvail.

Samedi, Julie Snyder annonçait justement via sa page Facebook qu’elle prenait ses distances d’avec Juste pour rire et Salvail & co.