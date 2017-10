Le musicien américain Dan Reynolds, de passage à Montréal cette semaine avec son groupe, discute avec Métro du nouvel album d’Imagine Dragons, du fait de sortir de la dépression et de son retour avec des chansons qui donnent le goût de vivre.

Les créateurs de succès comme Radioactive, On Top of the World et Demons ont sorti au début de l’été leur opus Evolve, dont ont déjà émergé les chansons Believer ou Thunder. Maintenant en pleine tournée, Dan Reynolds, le guitariste Wayne Sermon, le bassiste Ben McKee et le batteur Daniel Platzman ont un horaire plutôt chargé pour la fin de 2017 et pour 2018. Entrevue avec le leader du groupe.

Vous avez fait une pause de deux ans. Étiez-vous bien préparés pour votre retour?

Ç’a été un processus très prudent. Chaque chanson montre l’évolution du groupe. On utilise peu d’instruments, c’est plus émotif et naturel. On a travaillé avec beaucoup de producteurs, dont Joel Little, qui a compris le son de ce nouveau projet. Personnellement, je suis plus direct dans les paroles et peut-être plus profond.

Il n’y a donc qu’un seul son?

C’est bizarre, non? On dirait que les textures sonores sont similaires, mais en fait, c’était la partie la plus difficile. On n’a utilisé que quatre instruments, et c’est pour ça qu’il y a beaucoup de pression, parce qu’on a opté pour un son très simple. Mais ça s’est bien passé.

«Les gros groupes prennent leur retraite, alors ça nous laisse du travail. Je ne sais pas si on va avoir une histoire comme celle de U2 ou des Rolling Stones, mais on fait de la musique. Une des raisons pour lesquelles on a appelé notre groupe Imagine Dragons, c’est qu’on ne se fixe pas de limites.» Dan Reynolds

Est-ce qu’Imagine Dragons a subi une catharsis?

Le repos était nécessaire pour être avec nos familles. On a dû faire des thérapies familiales et être à la maison pour se refaire une santé mentale. Nous sommes des gars qui aiment être chez eux et notre vie nous affecte beaucoup. On a laissé la pénombre derrière nous, et maintenant, on apporte cet album plein de couleurs.

En quoi ça vous affecte d’être des stars du rock?

C’est un mot qui vous affecte… si vous y croyez. On a traversé des crises à cause de la popularité. J’ai vécu des épisodes de dépression et d’anxiété, j’ai une colite… Je suis humain, mais j’ai appris beaucoup à propos de ce que je fais. Je suis loin d’être une rockstar. J’aime mon travail, mais je le prends comme tel. Mon équilibre réside dans ma famille, encore plus maintenant que je suis à nouveau devenu papa.

Quelle est la chanson qui vous définit le mieux?

Believer, sans aucun doute. C’est la chanson qui marque la transition d’un endroit très sombre à un autre plein de lumière. Je dois avouer que c’est la première chanson que j’ai écrite dans ma carrière qui pourrait vraiment définir ce qu’est Imagine Dragons aujourd’hui.

Est-ce qu’Evolve tue les démons que vous aviez dans votre tête?

Ces démons-là sont arrivés avec la popularité, mais je les ai tués avec des thérapies. [Rires.] Ces changements sont à la base de notre nouvel album. La musique est vive et pousse vers des choses positives; à la fin, tout ce qui est positif dans ma vie a été motivé par la douleur.

Qu’est-ce que vous dites à vos fans?

J’ai été un fan. Kurt Cobain était tout pour moi. Je le suivais partout, alors imaginez ce que j’ai ressenti quand il est mort. Je reconnais l’importance de parler à nos fans, de nous rapprocher et de prêter attention à ce qu’ils vous écrivent. J’étais trop gêné pour parler, mais aujourd’hui, je reconnais l’importance de ceux qui investissent dans le projet d’Imagine Dragons.