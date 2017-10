Rebondir

LaF

Jello

Note:

Le groupe de rap montréalais LaF débarque en force avec une deuxième offrande rafraîchissante et éclectique, au nom bien choisi de Jello. Des influences de hip-hop de la vieille école à la RZA viennent agrémenter la poésie créative et déjantée de Jah Maaz, Mantisse et Bkay, pour donner un album qui sonne comme un mariage entre le rap français et québécois. La production, assurée par BNJMN.LLOYD (Pluche, Gumby, Simple et Rishikesh), BLVDR (Éternelle) et Oclaz (Casa Libre), est irréprochable. En résulte un EP qui groove solidement. On aurait souhaité en avoir plus!

– Alexis Boulianne

Toujours bon

Matt Holubowski

Solitudes (Epilogue)

Note :

Lorsque Matt Holubowski a lancé son album Solitudes en 2016, on avait tout de suite adoré son folk alternatif doux, ses mélodies sombres, sa prose honnête, ses mots pas toujours complètement mâchés. Un an plus tard, le chanteur a décidé de bonifier cet album réconfortant et apaisant (yeah!) en offrant trois nouvelles chansons. Constat? Ces pièces se marient très bien au reste, comme si elles avaient toujours été là. The Weatherman est un peu plus punchée (le mot est fort) que les autres. Nostalgiablue est un petit poème chanté, très doux, très lentement, en toute simplicité. Coup de cœur pour Dawn, She Woke Me.

– Virginie Landry

Funky

Syzzors

Unknown Within

Note :

Le groupe électro-pop, teinté de RnB, Syzzors a longuement travaillé à son troisième EP, et ça paraît. Tous les sons semblent avoir été travaillés jusqu’à ce qu’ils se marient à la voix claire, plutôt funk, de Raphaëlle de façon charmante. En quatre morceaux, le quatuor montréalais (auparavant un trio, et un duo a ses débuts) nous fait entendre la polyvalence de sa musique, de ses rythmes et de ses refrains accrocheurs, particulièrement sur Everlasting et Ruby. La musique traîne et se répète par moments (Salt Lake), mais on se laisse séduire avec plaisir.

– Carine Touma