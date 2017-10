Netflix a suspendu la production de la dernière saison de la populaire série House of Cards, mardi, à la suite des allégations d’harcèlement sexuel formulées à l’endroit de Kevin Spacey.

Spacey, qui incarne Frank Underwood, le personnage central de la série, a été accusé hier d’inconduite sexuelle par l’acteur Anthony Rapp.

Ce dernier a raconté dans une entrevue donnée à Buzzfeed que Spacey lui avait fait des avances sexuelles alors qu’il n’avait que 14 ans.

«MRC (Media Rights Capital) et Netflix ont décidé de suspendre la production de la sixième saison de House of Cards jusqu’à nouvel ordre pour nous donner le temps d’évaluer la situation et de répondre aux inquiétudes de la distribution et de notre équipe», ont déclaré les deux entités dans un communiqué conjoint.

Netflix avait déjà annoncé que la sixième saison de House of Cards serait la dernière. La série était attendue sur la plateforme de diffusion en 2018.