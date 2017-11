Amazon Studios serait actuellement en pourparlers avec Warner Bros. et les héritiers de J. R. R. Tolkien pour développer une série télé adaptée de la trilogie littéraire, d’après Variety.

Connu pour son goût pour la science-fiction, Jeff Bezos, le fondateur et actuel PDG de l’entreprise américaine, se serait personnellement investi dans les négociations, encore à un stade embryonnaire. À l’heure actuelle, aucun accord n’a encore été conclu.

Avec ce projet, Amazon Studios, qui n’a jamais caché son ambition de concurrencer Netflix avec Prime Video, son propre service de vidéos «on demand», espère attirer des milliers de spectateurs.

Parus en 1954 et 1955, les trois volumes du roman «Le Seigneur des anneaux» ont été portés sur grand écran par le réalisateur Peter Jackson. Les films, sortis entre 2001 et 2003, ont rapporté près de trois milliards de dollars au box-office et raflé 17 Oscars.