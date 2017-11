Devant l’incertitude liée à l’avenir de Juste pour rire, après les accusations d’agression sexuelle à l’endroit de son président Gilbert Rozon, des humoristes québécois ont décidé de prendre leur destinée en main. Une cinquantaine d’entre eux, avec Martin Petit en tête, ont en effet décidé de créer le Festival du rire de Montréal. Ce nouveau festival d’humour a un seul objectif nous assure les artistes impliqués: «faire rire les Québécois».

La coalition, qui prendra la forme d’un organisme à but non lucratif, formera un conseil d’administration et une direction générale qui superviseront la création du festival, qui pourra vraisemblablement compter sur l’aide financière des différents paliers de gouvernements.