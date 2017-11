25 ans après une désastreuse première adaptation, la mascotte de Nintendo reviendrait prochainement au cinéma. Cette fois-ci, le film bénéficiera de l’expérience et de l’expertise de Illumination Entertainment, studio derrière la fructueuse franchise «Moi, moi et méchant» et son spin-off «Les Minions».

Depuis le film en live-action sorti en 1993 avec Bob Hopkins et John Leguizamo dans les rôles des frères Mario et Luigi, Nintendo s’est toujours refusé d’adapter ses franchises à Hollywood. Il ressemblerait que le studio spécialiste de l’animation Illumination Entertainment lui ait fait changer d’avis.

Selon le Wall Street Journal et The Hollywood Reporter, le studio s’apprêterait à conclure un accord avec le constructeur japonais pour porter au grand écran, sous la forme d’un long métrage d’animation, sa franchise star «Super Mario Bros».

Illumination Entertainment n’aura aucun mal à faire oublier le flop critique et commercial de la première tentative en 1993. Depuis sa création en 2007, le studio a connu de nombreux succès. Sa franchise «Moi, moche et méchant» cumule en trois volets plus de 2,5 milliards $ au box-office mondial et son dérivé «Les Minions» a rapporté 1,2 milliard $ en 2015. La structure compte également dans ses rangs «Comme des bêtes» et «Tous en scène».

Aucune date de sortie n’est encore évoquée pour le film d’animation «Super Mario Bros». De son côté, Illumination Entertainment projette de sortir une suite aux «Minions» en 2020.