Avis à ceux qui cherchent un spectacle de Noël douillet, réconfortant, doux: les filles de Joli-Bois ont concocté une série de numéros juste pour vous! Rendez-vous à La licorne pour le premier concert de Noël du duo folk féminin.

Joli-Bois, c’est Sonia Cordeau et Raphaëlle Lalande. Des filles issues du théâtre, mais qui se sont lancées dans la musique il y a deux ans. Pour la première fois, elles présentent un spectacle de Noël, «un fantasme» pour elles.

Pourquoi vous lancez-vous dans un spectacle de Noël sans avoir sorti un album de Noël au préalable?

Sonia : On aime tellement Noël toutes les deux. On écoute de la musique de Noël même quand ce n’est pas Noël. Les albums de She&Him de Noël, on peut les écouter en juillet. Il y a quelque chose qu’on trouve touchant dans Noël. Ça fittait avec ce qu’on essaye de faire avec Joli-Bois.

Raphaëlle: L’idée, c’était aussi d’amener nos amis comédiens et musiciens avec nous sur scène. Ils vont faire des chansons, seuls ou avec nous. C’était cette idée-là un peu de grande réunion familiale, avec les amis.

À quoi va ressembler ce spectacle?

S: C’est un peu comme le spectacle qu’on aimerait voir, mais qu’on n’a jamais vu, pis qu’on va faire. C’est juste musical. Ce sont des compositions originales et des classiques. C’était vraiment le fun à composer. Des reprises moins connues aussi.

R: On va également faire des traductions, comme What Are You Doing New Year’s Eve. Il y a beaucoup de chansons moins connues ou même connues, qu’on a retravaillées.

«Il y aura un feeling Noël dans la salle. Un Noël chic, un Noël scandinave. T’sais, un genre de Noël “beau petit chandail de laine”. Un Noël de bon goût. Il n’y aura pas de père Noël qui va débarquer.» – Sonia Cordeau

Quel genre de chansons de Noël viennent le plus vous toucher?

R: Étrangement, bien que je me considère comme athée, les chansons religieuses de Noël viennent vraiment beaucoup me chercher. Elles sont comme pleines d’espoir et elles sont chargées de quelque chose, comme Oh Come All Ye Faithful. Il y a vraiment un feeling, qui nous élève, c’est comme plus grand que nous.

S: J’ai découvert tout dernièrement Huron Carol. C’est un truc amérindien et c’est vraiment beau. C’est spirituel. Il y a une espèce de montée, c’est très prenant.

Que dites-vous à ceux qui trouvent la musique de Noël quétaine?

S: Ils n’écoutent pas la bonne musique! Il y en a tellement de la belle. Oui, des fois, c’est un peu quétaine, mais il y a de quoi que j’aime là-dedans aussi.

R: Ça dépend ce que tu vas chercher dans la musique de Noël. Moi, souvent, si je l’écoute en été, c’est parce que j’ai besoin d’un peu d’espoir. Je ne l’écoute pas différemment des autres musiques que j’ai sur mon iPod.

En tant que groupe Joli-Bois, qu’allez-vous demander au père Noël cette année?

R: On va sortir un EP bientôt. Je pense qu’une petite place pour nous dans le paysage musical, ça serait bien gentil. On aimerait aussi que ce qu’on vit présentement ne soit que le début.

Un peu d’info

Le joli Noël de Joli-Bois sera présenté les 14, 15, 16, 21 et 22 décembre à La Licorne.