Même si le festival M pour Montréal bat son plein depuis mercredi, il reste une pléthore d’artistes émergents (et d’autres plus connus) à découvrir d’ici samedi. Du rap au rock noise, voici nos quatre incontournables.

La douceur d’Alvvays

Alvvays / Collaboration spéciale

Le band canadien de dream pop aux influences shoegaze, Alvvays (prononcé «always»), fera certainement décoller le Club Soda vers des cieux inconnus, ce soir. Leur deuxième album, Antisocialites, sorti en septembre, offre des mélodies entraînantes et un son plus clair que sur leur premier opus. Les guitares au son aérien et la voix douce de la chanteuse Molly Rankin promettent d’en mettre plein la vue.

26$, ouverture des portes à 21h

Soirée hip-hop au Casino

Del the Funky Homosapien / Collaboration spéciale

Un programme plein à ras bord pour la soirée hip-hop au Casino de Montréal, qui accueillera ce soir le rappeur américain Del the Funky Homosapien en compagnie des Montréalais Flawless Gretzky (qui a sorti son premier album en septembre) et Mike Shabb, du Torontois Clairmont the Second, en plus de Cadence Weapon, Lou Phelps ainsi que Kevin Na$h. Le Word Up! prévoit aussi des battles sur la scène du Casino ce soir-là. La soirée s’annonce mémorable.

30$, 20h30

En français, s’il vous plaît!

Canailles / Collaboration spéciale

M pour Montréal a préparé un alignement de qualité supérieure en rassemblant six artistes et groupes aux bars l’Escogriffe et Quai des Brumes, demain. L’après-midi commence à L’Escogriffe avec le band d’électro-pop Le Couleur, aux rythmes groovy et entraînants. Ensuite, c’est le folk rock envoûtant de Lydia Kepinski qui prend la relève, suivi des filles du collectif de rap Bad Nylon. En parallèle, juste à côté, au Quai des Brumes, c’est Mon Doux Saigneur qui réchauffe la scène en apportant son folk psychédélique avec lui. Suivront les Hôtesses d’Hilaire, un band acadien indescriptible, coloré et carnavalesque, qui offre un rock parfaitement caustique. Le groupe de folk sale Canailles conclura l’après-midi de sa musique endiablée. Si le public a encore de l’énergie après tout ça, le festival M pour Montréal ne se termine que tard samedi soir.

À partir de 14h15, et c’est gratuit!

Du lourd

Freak Heat Waves / Collaboration spéciale

Pour ceux qui aiment ça féroce, la Casa del Popolo ouvrira demain ses portes au son puissant et lourd de quatre entités : Security, Blanka, Freak Heat Waves et un DJ set de J. Ellise Barbara. Security, un band émergeant de rock noise montréalais, sera suivi de Blanka, un duo aux influences deep house et electro. Ensuite ce sera Heat Freak Waves, connus pour leurs paysages sonores changeants et hypnotiques. C’est Ellise Barbara, une artiste créole prolifique, qui choisira les rythmes avec son DJ set pour terminer cette soirée qui promet d’être haute en intensité.