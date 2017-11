Chaque année, plusieurs auteurs revisitent les traditionnels contes de Noël. En voici six qui ont retenu notre attention.

Un peu comme le roi et la reine dans La Belle au bois dormant ou Raiponce, madame Chevreuil rêve d’avoir un enfant. L’auteure de Ma petite boule d’amour signe ici un nouveau conte où les animaux de la forêt volent la vedette.

Norbert le petit chevreuil, Jasmine Dubé et Amélie Dubois, Éditions de la bagnole

Comment cuisiner des biscuits pour le père Noël quand il ne reste plus de farine? Marie et Benoit bravent donc une sombre forêt pour aller à l’épicerie, mais finissent par se perdre. Iront-ils frapper à la porte d’une étrange maison qu’ils trouvent sur leur chemin?

La fabuleuse nuit de Noël, Marilyn Faucher et Carole Tremblay, La courte échelle

Trois pingouins s’apprêtent à fêter Noël en famille. Les préparatifs de Gaston, Norbert et Philémon tournent cependant quasiment au cauchemar. Heureusement que la magie de Noël leur permet de se réconcilier!

Un Noël à trois, Rhéa Dufresne et France Cormier, Les 400 coups

Cet album s’adresse en particulier aux sept ans et plus qui sont prêts à entendre la véritable histoire du père Noël. À travers la relation épistolaire de la jeune Lucie et du père Noël, les parents peuvent partager avec leurs enfants la vérité sans pour autant briser la magie des fêtes.

Affectueusement, père Noël, Martha Brockenbrough, Scholastic

Splat le chat veut un gros cadeau pour Noël. A-t-il été assez sage? Il redouble donc d’efforts pour que le père Noël soit fier de lui, mais chacune de ses tentatives pour être gentil mène à une catastrophe…

Joyeux Noël, Splat!, Rob Scotton, Album Nathan

La famille Barbapapa continue de faire rêver les petits. Dans ce nouveau récit, Barbotine vient en aide au père Noël pour sa tournée de distribution de jouets.

Le Noël des Barbapapa, Alice Taylor, Dragon D’or