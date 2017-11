Il y a de ces classiques dont on ne se lasse tout simplement pas. La preuve par cinq spectacles qu’on aime voir et revoir.

Pour les tout-petits

Ce n’est pas pour rien que cette pièce de théâtre revient année après année! S’adressant à un public âgé de trois à six ans, le spectacle Pain d’épice met en scène une pâtissière gourmande et un bonhomme en pain d’épice qui prend vie à la sortie du four. L’expérience, qui inclut une dégustation de biscuits, est tout simplement réjouissante!

L’Illusion Théâtre de marionnettes

Billets : 17 $

Du 20 novembre au 17 décembre

Pour la magie

Casse-Noisette a beau être présenté depuis des dizaines d’années par les Grands Ballets canadiens, la chorégraphie de Fernand Nault n’a pas pris une ride. Ce n’est pas seulement pour les prouesses techniques des danseurs qu’on y va, mais aussi pour les décors féeriques, les costumes somptueux et l’histoire elle-même.

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

Billets : à partir de 74 $

Du 14 au 30 décembre

Pour l’amour de la musique

De grands classiques de Noël interprétés par quelques-unes des plus belles voix du Québec, 45 musiciens sur scène, une enceinte faite pour faire vibrer… Pour une deuxième année, Noël Symphonique 2 répandra sa magie dans les oreilles des mélomanes.

Maison symphonique

Billets : à partir de 111 $

16 décembre

Pour toute la famille

Les Jeunesses Musicales font revivre le Scrooge de Charles Dickens. Quatre joyeux choristes racontent, jouent et chantent ce grand classique en s’accompagnant d’instruments aux sonorités nordiques (rauschpfeife, glockenspiel, luth, bouzouki irlandais ou cornemuse, par exemple).

Théâtre Pauline-Julien

Billets : à partir de 12 $

10 décembre

Pour la tradition

Assister au spectacle Décembre, c’est un peu comme plonger dans une boule à neige musicale qui rejoue les mêmes airs réconfortants. Sur scène, une vingtaine d’artistes donnent vie à un véritable petit village de Noël. Même les lutins, le père Noël et la fée des étoiles se préparent au réveillon.

Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

Billets : à partir de 67 $

Du 14 au 30 décembre