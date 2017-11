La salle de spectacle du Divan orange fermera ses portes au printemps, a annoncé dimanche l’équipe de la coopérative montréalaise. «Depuis quelques années, notre situation financière est intenable. Nous ne pouvons continuer dans des conditions si précaires», ont écrit les membres de l’équipe dans une lettre publiée sur le site d’Urbania.

Ils citent l’instabilité de la scène culturelle, l’absence de soutien gouvernemental et les relations de voisinages difficiles comme causes de leurs mauvaises finances. La salle de spectacle située sur le boulevard Saint-Laurent avait dû payer plusieurs amendes reliées à des plaintes de bruit faites par des voisins dans les dernières années. En 2014, 47 constats d’infractions représentant plus de 17 000$ avaient été décernés à l’établissement.

Afin de survivre, la coopérative avait lancé plusieurs opérations de sauvetage, notamment par le sociofinancement. «Nous sommes à court de ressources et le temps nous manque pour poursuivre le combat. Nous sommes épuisés de “faire beaucoup avec peu”, adage rendu toxique et improductif dans notre situation», a indiqué l’équipe, qui remercie toutefois le public pour sa fidélité et promet de partir «en célébrant la relève».

En janvier, 30 spectacles se tiendront au Divan Orange, en collaboration avec le festival SOIR.