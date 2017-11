En cadeau: un moment passé en bonne compagnie et le souvenir d’un spectacle à chérir. Nos suggestions.

Ma petite boule d’amour

Il reste quelques billets seulement pour cette pièce inspirée d’un conte signé par la comédienne et auteure Jasmine Dubé et destiné à un public de 3 à 6 ans.

Billets à partir de 17$

Jusqu’au 7 janvier

Maison Théâtre

Les Misérables

Une comédie musicale qui n’a plus besoin de présentations.

Billets à partir de 51,25$

Du 7 au 11 février

Salle Wilfrid-Pelletier (Place des Arts)

François Bellefeuille

Pour voir le nouveau spectacle de l’humoriste à Montréal.

Billets à partir de 41,50$

2 et 3 février

L’Olympia

La Titan de Mahler

Au programme: un poème symphonique commandé par Ali Yazdanfar, contrebasse solo de l’OSM.

Billets à partir de 45$

14 et 15 février

Maison symphonique

Patrice Michaud

L’auteur-compositeur termine la tournée d’Almanach le printemps prochain.

Billets à partir de 41,75$

2 mars

Théâtre Maisonneuve (Place des Arts)

P!nk

L’interprète s’arrête à Montréal dans le cadre de sa tournée Beautiful Trauma.

Billets à partir de 77$

23 mars

Centre Bell

Cardinals vs Blue Jays

Du baseball à Montréal? Oui, le temps de deux matchs préparatoires entre les équipes de Toronto et de St. Louis.

Billets à partir de 19,25$

26 et 27 mars

Stade Olympique

Katherine Levac

La jeune humoriste a rodé son premier spectacle cet automne et sera donc fin prête pour les représentations de cet hiver.

Billets à partir de 45,45$

Plusieurs dates du 22 février au 27 septembre 2018 dans la grande région de Montréal