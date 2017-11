Cette lettre, que le site spécialisé s’est procuré, indique que les salariés seront payés pour la période du 27 novembre au 8 décembre, ce qui laisse penser que la production pourrait redémarrer à l’issue de cette date.

«Ces deux derniers mois ont été éprouvants pour tous d’une manière qu’aucun d’entre nous n’aurait pu prévoir, a déclaré la société dans le courrier. La seule chose que nous avons appris tout au long de ce processus, c’est que cette production est plus importante qu’une seule personne et nous ne pourrions être plus fiers d’être associés à l’une des équipes les plus fidèles et talentueuses de ce milieu.»

Des scénaristes plancheraient sur un nouveau scénario pour faire perdurer la série sans la présence de Kevin Spacey, renvoyé par Netflix après les accusations d’harcèlement sexuel dont il a fait l’objet.

L’interruption de la production de la sixième saison de House of Cards avait été annoncée par Media Rights Capital et le service américain de vidéo à la demande fin octobre.