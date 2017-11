On les appelle «table coffee books», mais ils ne sont pas là que pour enjoliver le décor. Voici quelques nouveautés pour plaire à différentes personnalités.

Pour le cinéphile



Avec comme objectif de célébrer son adaptation cinématographique de Pieds nus dans l’aube – roman phare de Félix Leclerc –, le réalisateur Francis Leclerc signe ici un album intime où les magnifiques clichés du photographes Daniel Guy volent parfois la vedette au texte.

Pieds nus dans l’aube : du roman au grand écran, Fides, 30$

Pour l’amateur de design



Un ouvrage enrichi de nombreux dessins, croquis et photos retraçant les 50 ans de carrière du designer Michel Dallaire vient de paraître. Figure incontournable du design industriel, il a notamment créé la torche des Jeux olympiques de Montréal, le mobilier urbain du Quartier international, le mobilier de la Grande Bibliothèque et le vélo BIXI.

Michel Dallaire, de l’idée à l’objet, Les éditions du passage, 50$

Pour l’esprit curieux



À la manière d’une encyclopédie, cet ouvrage explique les récentes découvertes scientifiques tout en tissant des liens entre science et histoire. D’abondantes illustrations et les incontournables lignes de temps rendent la lecture un peu moins aride.

La Grande Histoire de la science : Le nouveau récit du monde du Big Bang à aujourd’hui, Éditions MultiMondes, 50$

Pour la fashionista



En plus d’être admirablement bien écrit, cet essai biographique se lit comme un roman. La créatrice de mode, qui célèbre cette année les 30 ans de sa maison de couture, a partagé avec la journaliste Madeleine Goubau une trentaine d’anecdotes qui permettent de mieux comprendre l’industrie de la mode au Québec ces trois dernières décennies.

Maison Marie Saint Pierre en 30 tableaux, Madeleine Goubau, Québec Amérique, 27$

Pour le gourmet



L’ex-chef new-yorkais Anthony Bourdain, désormais auteur et personnalité du petit écran, signe un nouveau livre dans lequel il a réuni tous ses classiques. Des plats – des plus simples aux plus chics – qui font le bonheur de sa famille et de ses amis.

Appétits : Recettes de famille, Anthony Bourdain, VLB, 40$

Pour le globe-trotter



Qualifié de «boîte à outils pour imaginer un voyage de rêve», cet ouvrage entraîne les lecteurs férus de moto sur les plus beaux parcours de l’Amérique du Nord. Au total, 50 circuits y sont décrits et abondamment illustrés, dont la Million Dollar Highway du Colorado, la Icefields Parkway dans les Rocheuses canadiennes, le Cabot Trail en Nouvelle-Écosse ou encore la Blue Ridge Parkway en Virginie.

L’Amérique du Nord à moto – 50 itinéraires de rêve, Ulysse, 35$

Pour l’ami des animaux



Cette grande encyclopédie décrit une foule d’espèces vivantes, des créatures microscopiques à l’immense baleine bleue. Spécialiste des domaines scientifique et animal, l’auteur y explique notamment comment les fourmis communiquent ou encore pourquoi les caméléons changent de couleur.

Incroyables animaux, John Woodward, Hurtubise, 35$