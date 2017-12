Premier festival de courts métrages à se dérouler entièrement sur Facebook, Plein(s) Écran(s), dont la deuxième présentation s’est conclue en fin de semaine, a triplé son nombre de visionnements, passant de 720 000 à plus de 2 millions.

Sept prix ont été remis cette année. Dans le volet québécois, Amen, de Marie-Hélène Viens et Philippe Lupien, a remporté celui du jury étudiant, tandis que le prix du public a été remis à Michaël Charron pour Bête noire. Jean-Guillaume Bastien (Ruby pleine de marde) et Giuliano Bossa (Mme Wang) ont quant à eux respectivement gagné le grand prix Plein(s) Écran(s) et le prix du jury.

Par ailleurs, le festival a annoncé la création d’un partenariat avec les cinémas Beaubien et du Parc, qui présenteront, à partir de janvier, un court métrage avant un long métrage précis. «Ce nouveau volet de Plein(s) Écran(s) s’attache à valoriser le court métrage en tant qu’œuvre cinématographique et à se positionner en faveur de la salle de cinéma», peut-on lire dans un communiqué.