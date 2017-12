Du premier succès rencontré au tout début des années 1960 avec Souvenirs souvenirs jusqu’à Un dimanche de janvier chantée en 2016 après les attentats de Paris en 2015, quinze chansons emblématiques de la carrière de Johnny Hallyday.

1. Souvenirs, souvenirs (1960)

Mais qui est ce beau jeune homme dont le jeu de scène déchaîne le public? À 17 ans à peine, Johnny chante déjà son premier tube, la légende est en marche.

2. Retiens la nuit (1961)

Avec ce titre écrit par Charles Aznavour, Johnny n’est pas seulement «l’idole des jeunes» qu’il chantera en 1962, il gagne ses galons d’interprète.



3. Le pénitencier (1964)

Tout en effectuant son service militaire, Johnny rencontre un de ses plus gros succès avec cette adaptation du standard américain The House of the Rising Sun, qui évoque plutôt une… maison close.

4. Noir c’est noir (1966)

Ce nouveau tube n’a pas été écrit pour refléter ses états d’âme, mais Johnny va mal. Sylvie Vartan a demandé le divorce, le fisc le rattrape et il tente de se suicider avant de se produire à la Fête de l’Humanité.



5. Que je t’aime (1969)

L’année se veut «érotique», mais Johnny reste romantique, ce qui ne l’empêche pas de susciter l’hystérie de ses fans à chaque fois qu’il interprète ce hit.



6. La musique que j’aime (1973)

Toute la musique qu’il aime, «elle vient de là, elle vient du blues¢. Johnny a 30 ans, il chante enfin ce qui lui ressemble le plus et engrange un classique supplémentaire.



7. Requiem pour un fou (1976)

8. Quelque chose en nous de Tennessee (1985)

Depuis le début des années 1980, Johnny se sent comme un «chanteur abandonné». Michel Berger le relance sur la voix du succès avec cette ballade, hommage au dramaturge américain Tennesse Williams.



9. L’envie (1986)



10. Ma gueule (1988)

Johnny muscle son jeu. Il cherche une chanson inédite pour sa rentrée sur scène et trouve une perle avec ce morceau du parolier Gilles Thibaut.

11. Laura (1988)



12. Allumer le feu (1998)

Devenu celui qui bat des records d’affluence, du Parc des Princes au Stade de France, en passant par Las Vegas, Johnny trouve son hymne fédérateur avec ce tube taillé pour la scène.



13. Sang pour sang (2000)

14. Marie (2002)

Écrit par Gérald de Palmas, sur une commande de Pascal Nègre alors président d’Universal France, ce single est le plus vendu de tout le répertoire de Johnny (1 400 000 exemplaires).



15. Un dimanche de janvier (2016)

Après plusieurs albums sans relief, Johnny revient au premier plan avec l’album De l’amour et ce titre qui évoque les marches ayant suivi les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher.