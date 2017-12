D’après le Hollywood Reporter, l’acteur canadien prêtera sa voix au héros du long-métrage en prises de vues réelles inspiré du jeu «Detective Pikachu».

La star de «Deadpool» rejoint au casting Justice Smith («The Get Down») et Kathryn Newton («Big Little Lies»).

Le film sera réalisé par Rob Letterman, à qui l’on doit «Gang de requins», «Monstres contre Aliens», «Les Voyages de Gulliver» ou encore «Chair de poule».

L’adaptation live sur grand écran du jeu du même nom sera centrée sur l’enlèvement du père du personnage incarné par Justice Smith. Ce dernier fera équipe avec Pikachu pour tenter de le retrouver. Kathryn Newton interprétera une journaliste qui les aidera dans l’enquête.

Le tournage devrait débuter mi-janvier, à Londres.