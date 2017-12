LOS ANGELES — La série du réseau américain HBO «Big Little Lies», dirigée par le réalisateur montréalais Jean-Marc Vallée, est en nomination pour des trophées en vue de la cérémonie des Golden Globes qui aura lieu le 7 janvier.

Elle est notamment en lice dans la catégorie du meilleur film réalisé pour la télévision.

Pour sa part, l’acteur torontois Eric McCormack est en lice dans la catégorie du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale pour son rôle dans «Will and Grace».

Un autre Canadien, Christopher Plummer, est quant à lui en nomination dans la catégorie du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans «All the Money in the World».

«The Breadwinner», une co-production canadienne, est en nomination dans la catégorie du meilleur film d’animation.