« La Forme de l’eau » de Guillermo del Toro », « Pentagon Papers » de Steven Spielberg et « Trois Billboards, les panneaux de la vengeance » de Martin McDonagh font partie des favoris à la 75e cérémonie des Golden Globes, dont les nominations ont été annoncées ce lundi 11 décembre. Liste des nommés aux Golden Globes 2018 dans les catégories cinéma: Meilleur film dramatique :

« Call me by Your Name » de Lucas Guadagnino

« Dunkerque » de Christopher Nolan

« Pentagon Papers » de Steven Spielberg

« La Forme de l’eau » de Guillermo del Toro

« Trois Billboards, les panneaux de la vengeance » de Martin McDonagh Meilleure comédie :

« The Disaster Artist » de James Franco

« Get Out » de Jordan Peele

« The Greatest Showman » de Michael Gracey

« Moi, Tonya » de Craig Gillespie

« Lady Bird » de Greta Gerwig Meilleur réalisateur :

Guillermo del Toro pour « La Forme de l’eau »

Martin McDonagh pour « Trois Billboards, les panneaux de la vengeance »

Christopher Nolan pour « Dunkerque »

Ridley Scott pour « Tout l’argent du monde »

Steven Spielberg pour « Pentagon Papers » Meilleur acteur dans un film dramatique :

Timothée Chalamet dans « Call Me by Your Name »

Daniel Day-Lewis dans « Phantom Thread »

Tom Hanks dans « Pentagon Papers »

Gary Oldman dans « Les Heures sombres »

Denzel Washington dans « Roman J. Israel, Esq »

Meilleur acteur dans une comédie :

Steve Carell dans « Battle of the Sexes »

Ansel Elgort dans « Baby Driver »

James Franco dans « The Disaster Artist »

Hugh Jackman dans « The Greatest Showman »

Daniel Kaluuya dans « Get Out »

Meilleure actrice dans un film dramatique :

Jessica Chastain dans « Le Grand jeu »

Sally Hawkins dans « La Forme de l’eau »

Frances McDormand dans « Trois Billboards, les panneaux de la vengeance »

Meryl Streep dans « Pentagon Papers »

Michelle Williams dans « Tout l’argent du monde »

Meilleure actrice dans une comédie :

Judi Dench dans « Confident Royal »

Margot Robbie dans « Moi, Tanya »

Saoirse Ronan dans « Lady Bird »

Emma Stone dans « Battle of the Sexes »

Helen Mirren dans « L’Echappée belle »

Meilleur second rôle masculin :

Willem Dafoe dans « The Florida Project »

Armie Hammer dans « Call Me by Your Name »

Richard Jenkis dans « La Forme de l’eau »

Christopher Plummer dans « Tout l’argent du monde »

Sam Rockwell dans « Trois Billboards, les panneaux de la vengeance »

Meilleur second rôle féminin :

Mary J. Blige dans « Mudbound »

Hong Chau dans « Downsizing »

Allison Janney dans « Moi, Tonya »

Laurie Metcalf dans « Lady Bird »

Octavia Spencer dans « La Forme de l’eau »

Meilleur scénario :

« La Forme de l’eau »

« Lady Bird »

« Pentagon Papers »

« Trois Billboards, les panneaux de la vengeance »

« Le Grand jeu »

Meilleur film d’animation :

« Coco »

« Baby Boss »

« Ferdinand »

« Parvana, une enfance en Afghanistan »

« La Passion Van Gogh »

Meilleur film en langue étrangère :

« D’abord, ils ont tué mon père » d’Angelina Jolie (Cambodge)

« In the Fade » de Fatih Akin (Allemagne)

« Une femme fantastique » de Sebastian Lelio (Chilie)

« Faute d’amour » d’Andreï Zviaguintsev (Russie)

« The Square » de Ruben Östlund (Suède)

Meilleure bande originale de film

« Trois Billboards, les panneaux de la vengeance »

« La Forme de l’eau »

« Phantom Thread »

« Pentagon Papers »

« Dunkerque »

Meilleure chanson originale

« Home » dans « Ferdinand »

« Mighty River » dans « Mudbound »

« Remember Me » dans « Coco »

« The Star » dans « The Star »

« This is Me » dans « The Greatest Showman »

Liste des nommés aux Golden Globes 2017 dans les catégories Télévision :

Meilleure série dramatique :

« The Crown » (Netflix)

« Game of Thrones » (HBO)

« The Handmaid’s Tale (Hulu)

« Stranger Things » (Netflix)

« This is us » (NBC)

Meilleure comédie :

« Black-ish » (ABC)

« The Marvelous Mrs. Maisel » (Amazon Studios)

« Master of None » (Netflix)

« SMILF » (Showtime)

« Will & Grace » (NBC)

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Jason Bateman dans « Ozark »

Sterling K. Brown dans « This is us »

Freddie Highmore dans « The Good Doctor »

Bob Odenkirk dans « Better Call Saul »

Liev Schreiber dans « Ray Donovan »

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Caitriona Balfe dans « Outlander »

Claire Foy dans « The Crown »

Maggie Gyllenhaal dans « The Deuce »

Elisabeth Moss dans « The Handmaid’s Tale »

Katherine Langford dans « 13 Reasons Why »

Meilleur acteur dans une comédie :

Anthony Anderson dans « Black-ish »

Aziz Ansari dans « Master of None »

Kevin Bacon dans « I Love Dick »

William H Macy dans « Shameless »

Eric McCormack dans « Will and Grace »

Meilleure actrice dans une comédie :

Alison Brie dans « Glow »

Pamela Adlon dans « Better Things »

Issa Rae dans « Insecure »

Rachel Brosnahan dans « The Marvelous Mrs. Maisel »

Frankie Shaw dans « SMILF »

Meilleur téléfilm/mini-série :

« Big Little Lies » (HBO)

« Fargo » (FX)

« Feud » (FX)

« The Sinner (USA Network)

« Top of the Lake : China Girl » (Sundance Channel)

Meilleur acteur dans un téléfilm/mini-série :

Robert de Niro dans « The Wizard of Lies »

Jude Law dans « The Young Pope »

Kyle MacLachlan dans « Twin Peaks »

Ewan McGregor dans « Fargo »

Geoffrey Rush dans « Genius »

Meilleure actrice dans un téléfilm/mini-série :

Jessica Beal dans « The Sinner »

Nicole Kidman dans « Big Little Lies »

Jessica Lange dans « Feud »

Susan Sarandon dans « Feud »

Reese Witherspoon dans « Big Little Lies »

Meilleur second rôle masculin :

Alfred Molina dans « Feud »

Alexander Skarsgard dans « Big Little Lies »

David Thewlis dans « Fargo »

David Harbour dans « Stranger Things »

Christian Slater dans « Mr. Robot »

Meilleur second rôle féminin :

Laura Dern dans « Big Little Lies »

Ann Dowd dans « The Handmaid’s Tale »

Chrissy Metz dans « This is us »

Michelle Pfeiffer dans « The Wizard of Lies »

Shailene Woodley dans « Big Little Lies »