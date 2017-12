Après le retour réussi de «Will & Grace», la chaîne américaine envisagerait de commander une dixième saison de la sitcom arrêtée en 2013, révèle TVLine.

Prévu pour la saison 2018/2019, le revival suivra toujours le quotidien des employés de l’entreprise de vente de papier Dunder Mifflin, dans la ville de Scranton, et mettra en scène d’anciens et de nouveaux personnages.

Steve Carell, qui a incarné le manager Michael Scott pendant sept des neuf saisons du faux documentaire, ne rempilera pas. Un nouveau patron prendra donc le relais.

«The Office» est une adaptation américaine de la série télévisée britannique du même nom créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant, en 2001. Arrivée à l’antenne en 2005 sur NBC la comédie est rapidement devenue un programme phare de la chaîne. La sitcom dans laquelle ont joué Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Craig Robinson, Ellie Kemper et Mindy Kaling, entre autres, a remporté de nombreux Emmys et Golden Globes.

Les neuf premières saisons de «The Office» sont actuellement disponibles sur Netflix.