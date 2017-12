Il y a 20 ans jour pour jour, le 19 décembre 1997, Titanic débarquait sur les écrans nord-américains. Lauréat de 11 Oscars l’année suivante, ce film peut se targuer d’être devenu un classique auprès des cinéphiles. Voici quelques œuvres que les inconditionnels de ce long métrage voudront voir, lire et écouter.

Livre

James Cameron’s Illustrated Screenplay complètera votre prochain visionnement du film. James Cameron raconte et documente le tournage du Titanic dans cet ouvrage qui contient le scénario du film. On y trouve même des dialogues qui ont été coupés au montage.

Documentaire

Paru en novembre et d’une durée d’une heure, Titanic: 20 Years Later with James Cameron, sur National Geographic, revient sur les mystères qui continuent de hanter ceux qui étudient le naufrage du Titanic. James Cameron s’entoure d’experts afin de tenter de répondre aux questions qui planent toujours.

Musique

Back To Titanic est la deuxième bande sonore du film. En 1997, James Horner signe une première bande originale pour accompagner la sortie de Titanic. On y trouve My Heart Will Go On, la fameuse chanson interprétée par Céline Dion. Un an plus tard, devant le succès planétaire du film, le compositeur lance un nouvel album, Back To Titanic, avec de nouvelles pièces musicales tirées du film.

Film

Si vous vous ennuyez de Rose et de Jack (Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, de leurs vrais noms!), voici le seul autre film dans lequel ils ont été réunis. Revolutionary Road, inspiré du livre du même nom de Richard Yates, publié en 1961, raconte l’histoire d’un couple tourmenté dans les années 1950.