Les films à succès The Nut Job ont donné naissance à Opération Noisettes & Amis, une comédie musicale dont la première mondiale aura lieu à l’Olympia de Montréal.

Une trentaine de personnes s’affairent dans un studio du quartier Centre-Sud. La première médiatique est prévue dans moins d’une semaine et l’enchaînement complet permet d’avoir une meilleure idée du résultat final.

Ce spectacle qui combine chant, danse, acrobaties et magie a parfois recours à la technologie 3D, qui propulse les personnages dans des écrans composés à cet effet. Ce jour-là, deux comédiens qui incarnent des écureuils se font la cour avant que la musique n’explose. «Mon rêve de faire de la comédie musicale, je l’avais à sept ans», lance en souriant Ella Louise Allaire, coauteure du concept original, des chansons et des mélodies en compagnie de Martin Lord Ferguson.

Après le succès de L’Âge de glace live!, qui a roulé pendant quatre ans et qui a été traduit en 14 langues, le duo est de retour avec ce projet ambitieux, présenté en français ou en anglais, où on retrouve les populaires interprètes King Melrose, Geneviève Leclerc et Stéphanie Bédard.

«Je voulais inspirer les enfants, peu importe leur âge, à vivre leur propre magie.» –Ella Louise Allaire, coauteure de l’idée originale, des chansons et de la musique d’Opération Noisettes & Amis

Au menu: des animaux trop mignons, la famille qui s’élargit et des leçons d’amitié pour grands et petits. «Mais c’était important de donner aux spectateurs une expérience qui sera différente de celle du film», avoue celle qui aimerait un jour adapter pour la scène Les minions et Le film Lego et même réaliser un long métrage d’animation.

L’intrigue est donc complètement différente et on note l’inclusion de nouveaux personnages. «On cherchait un certain dépassement pour ce qui est de l’innovation et de la technologie pour créer cet élément de surprise qui fait en sorte que ça stimule l’imagination, explique la Trifluvienne, qui a déjà collaboré avec le Cirque du Soleil. Ça amène aussi de la beauté dans l’esprit. Et je trouve que dans notre monde, on a encore besoin de donner beaucoup de beauté.»

Fait maison

Contrairement à la comédie musicale L’Âge de glace live!, dont le concept a été façonné au Québec par Ella Louise Allaire et Martin Lord Ferguson mais réalisé en Europe, Opération Noisettes & Amis est un produit local.

«On l’a bâti ici avec des créateurs québécois, à Montréal», rappelle Ella Louise Allaire. Un immense travail a été apporté à la conception et aux détails, le plus impressionnant demeurant sans aucun doute le soin entourant les marionnettes. Les textures des fourrures sont sidérantes, tout comme le naturel et les émotions qu’apportent les têtes robotisées des animaux. «Il y a peut-être trois ateliers de cette envergure-là dans le monde qui sont capables de faire ça», note Martin Lord Ferguson, d’un regard empreint de fierté.