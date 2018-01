Le studio aux grandes oreilles confirme cette année encore son statut de roi du divertissement et du box-office. Son adaptation live de «La Belle et la Bête» s’est hissée en tête du box-office mondial avec plus d’un milliard de dollars de recettes. Autre film à flirter avec cette barre symbolique, le dernier volet de la saga «Star Wars», qui, en à peine deux semaines d’exploitation, est déjà le quatrième plus grand succès de l’année 2017.

Pour la deuxième année consécutive, Disney s’impose au sommet du cinéma mondial. Son film musical avec Emma Watson, adapté du classique d’animation «La Belle et la Bête», a rapporté 1,26 milliard de dollars depuis sa sortie en mars dernier.

Malgré cette bonne note, le studio n’est pas parvenu à réitérer son exploit de 2016. L’année dernière, la firme avait en effet dépassé, pour la première fois de son histoire, les sept milliards de dollars en cumulant les recettes de ses franchises Pixar, Marvel et Lucasfilm et en occupant les quatre premières places du classement.

En 2017, sa première place ne s’est jouée à rien puisque «La Belle et la Bête» est talonnée par le huitième volet de «Fast and Furious». Le trio de tête, seul à avoir franchi la barre symbolique du milliard de dollars cette année, est complété par le film d’animation «Moi, moche et méchant 3».

Juste derrière, grâce à un démarrage en fanfare, «Star Wars: Les Derniers Jedi» s’installe directement à la quatrième place, bien qu’il soit sorti en toute fin d’année. Le film flirte déjà avec le milliard de dollars de recettes.

À noter la présence dans ce classement très américain de la production chinoise «Wolf Warrior 2» à la sixième place. Le film est parvenu à se glisser dans le top devant les blockbusters «Les Gardiens de la galaxie 2», «Wonder Woman» ou «Thor: Ragnarok».

Les dix plus gros succès mondiaux au box-office 2017:

La Belle et la Bête : 1,26md$

Fast & Furious 8 : 1,23md$

Moi, moche et méchant 3 : 1md$

Star Wars : Les Derniers Jedi : 892M$

Spider-Man : Homecoming : 880M$

Wolf Warrior 2 (Chine) : 870M$

Les Gardiens de la galaxie 2 : 863M$

Thor : Ragnarok : 846M$

Wonderwoman : 821M$

Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar : 794M$