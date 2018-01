Gary Oldman dans la peau de Winston Churchill, Hugh Jackman dans celle de l’inventeur du cirque Barnum, Margot Robbie dans les patins de Tonya Harding, Ryan Gosling dans la combinaison de Neil Armstrong et Rami Malek dans le costume de Freddie Mercury, voici les biopics à découvrir courant 2018 dans les salles obscures.

The Darkest Hour

Gary Oldman réalise une étonnante transformation physique en se glissant dans la peau de Winston Churchill à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale. Le réalisateur Joe Wright prend le parti pris d’aborder cet homme au destin grandiose à un moment clé de sa vie, en mai 1940, alors qu’il est déjà âgé de 65 ans, de sa nomination au poste de Premier ministre à la déclaration de guerre de l’Angleterre à l’Allemagne. Kristin Scott Thomas et Ben Mendelsohn accompagnent Gary Oldman dans ces heures sombres de l’histoire du XXe siècle.



The Greatest Showman

Hugh Jackman prêtera ses traits à Phineas Taylor Barnum, fondateur dans les années 1870 du cirque Barnum qui l’a rendu célèbre. Cet entrepreneur de spectacles a laissé son empreinte dans l’univers du cirque grâce à son don de la communication et de la publicité. Afin d’attirer toujours plus de spectateurs sous sa tente, Barnum n’a pas hésité à monter plusieurs canulars et impostures. Michelle Williams et Zac Efron participeront également au biopic.



I, Tonya

En 1994, le monde du patinage artistique est bouleversé: la jeune championne américaine Nancy Kerringan est agressée au genou, remettant en question sa participation aux JO de Lillehammer. La responsable n’est autre que sa grande rivale Tonya Harding, jalouse de ne pas attirer l’attention des médias et des publicitaires comme sa concurrente. Margot Robbie a hérité du rôle principal de ce biopic nommé à trois reprises aux Golden Globes.



First Man

Après l’immense succès de «La La Land», Damien Chazelle retrouve Ryan Gosling pour évoquer l’astronaute Neil Armstrong, premier homme à avoir posé le pied sur la lune le 21 juillet 1969 durant la mission Apollo 11. Corey Stoll, Kyle Chnadler, Jon Bernthal et Claire Foy participeront également à cette aventure spatiale.



Bohemian Rhapsody

Ce biopic, qui tire son nom du tube de Queen sorti en 1975, retracera la carrière du groupe de rock Queen et de son chanteur Freddie Mercury, de sa formation en 1970 à son apparition au concert Live Aid en 1985. A moins d’un an de sortie au cinéma, le film a déjà rencontré de multiples rebondissements. Le dernier en date: le renvoi en décembre dernier de son réalisateur Bryan Singer, remplacé deux jours plus tard par Dexter Fletcher. En espérant que ce changement n’entache pas le tournage et ne repousse pas la sortie du film à 2019.