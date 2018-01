La 75e cérémonie des Golden Globes se tiendra dimanche 7 janvier à Los Angeles. Présentée par l’animateur et humoriste Seth Meyers, la soirée récompensera les meilleurs films de 2017. Voici une présentation en vidéo de cinq films bien placés pour repartir gagnants de cette édition.

The Shape of Water

Le film fantastique de Guillermo del Toro part grand favori de la cérémonie avec sept nominations. Déjà auréolée d’un Lion d’Or au festival de Venise en septembre dernier, la romance pourrait repartir dimanche soir avec les prix du meilleur film dramatique, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario et de la meilleure musique de film, signée par le Français Alexandre Desplat. Trois de ses acteurs sont par ailleurs cités dans différentes catégories d’interprétation: Sally Hawkins, Richard Jenkis et Octavia Spencer.

The Post

Après «La Liste de Schindler» en 1994 et «Il faut sauver le soldat Ryan» en 1999, Steven Spielberg parviendra-t-il à réaliser le doublé meilleur film dramatique et meilleur réalisateur pour la troisième fois de sa carrière? Nommé à six reprises, son film qui revient sur le rôle des journalistes joués dans l’affaire des Pentagon Papers au début des années 70 pourrait en outre offrir une quatrième statuette à Tom Hanks et une neuvième à Meryl Streep.

3 Billboards Outside Ebbing, Missouri

L’histoire d’une mère qui s’en prend à la police pour son incapacité à résoudre le meurtre de sa fille a déjà séduit Venise et Toronto. Elle est désormais l’un des potentiels gagnants des Golden Globes avec six nominations. Outre ses citations dans les catégories meilleur film dramatique, meilleur réalisateur (Martin McDonagh), meilleur scénario et meilleure musique de film, le long métrage possède des chances de victoires grâce à ses acteurs Frances McDormand et Sam Rockwell.

Lady Bird

La réalisation de Greta Gerwig, sa première en solo, est l’une des mieux placées dans les catégories comédie/film musical, aidée par son scénario et les prestations de ses deux actrices Saoirse Ronan et Laurie Metcalf. «Lady Bird» a décroché au total quatre nominations.

I, Tonya

L’un de ses principaux concurrents sera le biopic de la patineuse Tonya Harding, qui totalise trois citations, tout comme «Tout l’argent du monde», «Call Me By Your Name», «Dunkirk» et «The Greatest Showman». A l’image de «Lady Bird», le duo féminin composé de Margot Robbie et Allison Janney est en course pour deux trophées d’interprétation.