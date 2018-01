Le début de la saison 2018 de l’Orchestre symphonique de Montréal sera placé sous le signe de la Russie avec un hommage à Sergueï Rachmaninov et la visite du pianiste de Saint-Pétersbourg Yevgeny Sudbin.

Ce dernier interprétera le célèbre Concerto pour piano no 2 de Rachmaninov, mort il y a 75 ans cette année, les 9 et 13 janvier. Le 10 janvier, l’OSM, sous la direction de Conrad van Alphen, s’attaquera à la Symphonie no 2 du compositeur russe.

Sudbin, artiste en résidence cette saison, aura droit à son propre récital le 11 janvier, au cours duquel il interprétera des œuvres de Haydn, Beethoven, Tchaïkovski et Scriabine.

Les 17 et 18 janvier, le pianiste britannique Paul Lewis sera de passage à la Maison symphonique pour un concert réunissant des pièces de Beethoven et de Tchaïkovski.

Le mois se terminera avec un concert de musique de chambre où se produiront les solistes de l’OSM Andrew Wan (violon), Charles Pilon (alto), Brian Manker (violoncelle), Ali Yazdanfar (contrebasse), Todd Cope (clarinette), John Zirbel (cor) et Stéphane Lévesque, (basson), qui promettent de transporter le public de Paris à Vienne, le 26 janvier. Plus de détails à osm.ca.

Anniversaire

L’OSM souligne en 2018 le 75e anniversaire du décès du compositeur Sergueï Rachmaninov, mort en 1943, en Californie, à l’âge de 69 ans.