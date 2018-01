Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Camila Cabello, Fall Out Boy, Milk and Bone, Galaxie, Justin Timberlake, Seba et Horg, Dumas, Moby, Charlie Puth.

Camila Cabello – Camila

Auparavant avec le groupe Fifth Harmony, Camila Cabello se lance cette année dans une aventure solo. Le premier extrait de cet album très attendu, Havana, est sorti cet automne et tourne déjà en boucle à la radio. Il donne un avant-goût de l’album qui devrait avoir une vibe cubaine.

12 janvier

Fall Out Boy – Mania

En septembre dernier, on apprenait que la sortie du nouvel album de Fall Out Boy, leur septième en carrière, était reportée au début de janvier. Depuis, le groupe a lancé plusieurs singles afin de faire patienter ses fans. Le dernier en date, Hold Me Thight or Don’t, a déjà été vu plus de 11 millions de fois sur YouTube.

19 janvier

Milk and Bone – Deception Bay

Deux ans après son premier album, Little Mourning, le duo formé de Laurence Lafond-Beaulne et de Camille Poliquin est de retour avec un nouvel opus tout aussi onirique. Daydream et Deception Bay, les deux premiers singles, nous transportent dans leur univers électropop doux et poignant.

2 février

Galaxie – Super Lynx Deluxe

Olivier Langevin est de retour avec un album rock à la fois puissant et planant, le tout bien garni d’arrangements électros. Deux chansons ont déjà été présentées, dont la chanson-titre, et il faut avouer qu’elles sont fort prometteuses.

2 février

Justin Timberlake – Man of the Woods

Celui qui n’a pas sorti d’album depuis 2013 reviendra en grand avec un disque très personnel, inspiré par son fils, sa femme et sa famille. Le premier extrait, Filthy, pourrait être considéré comme de la pop futuriste et n’a pas fait l’unanimité lors de sa sortie.

2 février

Seba et Horg – Grosso-modo

Vous connaissez peut-être déjà Mc Seba et Dj Horg. Les deux artistes ont fait leur petit bout de chemin dans le hip-hop séparément, même s’ils se connaissent depuis longtemps, mais récemment ils ont décidé de collaborer. Résultat? Cet album qui devrait être «vintage à l’os».

16 février

Dumas – Nos idéaux

Si très peu d’information a filtré au sujet du nouvel album de Dumas, les fans auront quand même pu entendre un premier extrait, À l’est d’Éden, qui met la barre haut pour le reste de l’album. Deux autres chansons pourront être téléchargées le 29 janvier et le 12 février, avant la parution complète de l’album.

23 février

Moby – Eveything Was Beautiful, And Nothing Hurt

Retour à l’électro pour le chanteur américain, qui lancera son 15e album cet hiver. Selon ses dires, Moby revient à ses racines gospel et trip-hop, tout en explorant la spiritualité et l’individualité de l’être humain. Le premier single, Like a Motherless Child, en est un bon exemple.

2 mars

Charlie Puth – Voicenotes

Quand Charlie Puth a une idée de chanson, il l’enregistre sur son téléphone, tel un mémo. D’où le titre de ce deuxième album en carrière, qui contient les très populaires chansons Attention et How Long. Il devait paraître début janvier, mais sa sortie a été reportée au mois de mars, car il n’était pas encore «parfait», selon le chanteur.

31 mars