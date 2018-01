Dolores O’Riordan, la chanteuse du groupe irlandais The Cranberries, est décédée lundi à Londres, a confirmé son agence au Daily Mail.

Elle avait 46 ans.

La cause de son décès n’a pas été dévoilée.

Formé à la fin des années 80, le groupe The Cranberries était très populaire dans les années 90. Parmi leurs plus grands succès, notons les chansons Zombie, Ode to my Family et Salvation.