Après La Servante écarlate et Captive, la trilogie Le Dernier homme de Margaret Atwood connaîtra une adaptation au petit écran, annoncent conjointement Paramount Television et Anonymous Content. À 78 ans, la romancière canadienne n’arrête plus d’inspirer Hollywood.

En quelques années, Margaret Atwood est devenue la nouvelle coqueluche littéraire d’Hollywood. Ce récent succès, elle le doit en grande partie à son roman des années 1980 La Servante écarlate, devenu le symbole de la lutte féminine aux États-Unis sous l’ère Trump. Mais c’est surtout le succès de son adaptation en série télévisée, sous son titre original The Handmaid’s Tale, qui en a fait l’un des auteurs les plus appréciés actuellement des producteurs.

Un troisième roman de la Canadienne s’apprête à connaître un destin télévisé, sa trilogie Le Dernier homme, publié de 2003 à 2013. Composée des tomes Le Dernier homme, Le Temps du déluge et MaddAddam, cette série littéraire décrit un monde post-apocalyptique où les hommes ont disparu de la surface de la Terre suite à une catastrophe écologique de grande envergure. Seul un homme erre sur cette Terre désolée, Snowman, et doit se confronter à des curieuses créatures génétiquement modifiées et une nouvelle race d’humains, les Crakers, dénués de tous vices.

Paramount Television et Anonymous Content ont acquis les droits de cette trilogie afin de surfer sur le succès actuel de The Handmaid’s Tale, série avec Elisabeth Moss et Joseph Fiennes qui reprend la première dystopie écrite par Margaret Atwood. Couronné par cinq Emmy Awards et deux Golden Globes, le drame présentera sur la plateforme Hulu (sur OCS en France) sa deuxième saison en avril prochain.

En novembre dernier, Netflix avait déjà profité de l’engouement autour de la série et de la romancière canadienne en proposant à ses abonnés la minisérie Alias Grace, adaptée de son roman Captive, l’histoire d’une domestique accusée au milieu du XIXe siècle du meurtre de ses patrons.