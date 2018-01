Voici les principaux lauréats de la 60e édition des prix Grammy, qui se sont déroulés dimanche soir à New York et qui ont sacré Bruno Mars.

Album de l’année

24K Magic – Bruno Mars

Enregistrement de l’année

24K Magic – Bruno Mars

Chanson de l’année

That’s What I Like – Bruno Mars

Révélation de l’année

Alessia Cara

Meilleure performance pop solo

Shape Of You – Ed Sheeran

Meilleure performance rap

Loyalty – Kendrick Lamar avec Rihanna

Meilleur album country

From A Room – Volume 1 – Chris Stapleton

Meilleur album de rap

Damn – Kendrick Lamar

Meilleur album d’humour

The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas – Dave Chappelle

Meilleur groupe ou duo pop

Feel It Still – Portugal. The Man

Meilleur album vocal pop

÷ (Divide) – Ed Sheeran

Meilleur album de musique alternative

Sleep Well Beast – The National

Meilleur album rock

A Deeper Understanding – The War On Drugs