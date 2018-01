Un succès après l’autre, la jeune chanteuse anglaise Dua Lipa s’est rapidement installée sur les ondes de toutes les radios commerciales. Sa chanson New Rules, particulièrement, est difficile à déloger des palmarès des chansons les plus demandées. Difficile de croire que son premier album n’est paru qu’en juin 2017. Quelques heures avant de monter sur la scène du MTELUS, rencontre avec Dua Lipa.

Êtes-vous surprise de l’immense succès que votre premier album a connu, et ce, en si peu de temps?

Je travaille fort depuis vraiment longtemps pour tenter d’arriver à ce point. C’est plutôt un moment où je me dis que ça a valu la peine de travailler fort. C’était surréaliste. Ça devenait de plus en plus fou. J’en suis très reconnaissante et ça me donne juste envie de travailler encore plus fort. Tu veux toujours dépasser l’année que tu viens d’avoir.

Vous chantez des chansons qui prônent l’amour de soi et vous passez le même message sur les réseaux sociaux. C’est important pour vous de le faire?

Je pense que c’est important d’utiliser la plateforme que j’ai et de dire ce que j’ai à dire, sur plusieurs sujets. Je pense que je le ferai probablement même si je n’avais pas cette voix. Ce sont toutes des choses auxquelles je crois fermement. Je pense que les gens devraient être gentils entre eux. Encore plus avec tout ce qui se passe en ce moment.

On dit de vous que vous révolutionnez la chanson pop. Que pensez-vous de ça?

J’ai toujours aimé être la personne qui essaye des choses différentes et qui apporte quelque chose de nouveau. Tous les artistes aimeraient avoir une raison de se démarquer, d’être différent. On se fait souvent demander «qu’est-ce qui fait que tu es si spécial» et il n’y a pas vraiment de réponse à ça. C’est juste de toujours essayer de nouvelles choses avec la musique pop, par exemple en ayant des chansons dont les sujets sont non conventionnels, autres que ce qu’on entend à la radio.

New Rules n’est pas une chanson de votre cru. Préférez-vous chanter vos propres créations ou celles qui vous sont données par d’autres?

Quand une chanson me parle et que je me sens connectée à cette chanson, je suis heureuse de prendre les compositions venant de l’extérieur. Mais je me suis beaucoup mise à écrire, pour mon prochain album.

Tu ne t’attends jamais à ce que quelque chose fonctionne aussi bien, surtout quand tu es une nouvelle artiste. Personne ne peut jamais prévoir un succès comme celui-là.

Justement, à quand un deuxième album?

Je travaille sur le deuxième album, j’ai déjà commencé à travailler avec quelques personnes, mais évidemment rien que je ne peux dévoiler. Il ne sera pas prêt tout de suite. Probablement 2019.